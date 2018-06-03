Брайан Де Пальма превратит Харви Вайнштейна в маньяка

Культовый режиссёр Брайан Де Пальма
заинтересовался пресловутой серией скандалов, связанных с сексуальными домогательствами, и нашумевшим делом Харви Вайнштейна
, утверждает Deadline
.
Как рассказал постановщик в беседе с изданием Le Parisien
, он разрабатывает сценарий о харрасменте и уже договаривается насчёт будущего фильма с французским продюсером.
«Главного персонажа не будут звать "Харви Вайнштейн", но это точно будет фильм ужасов с участием сексуального агрессора, а события картины развернутся внутри киноиндустрии», ‒
уточнил Де Пальма.
Последней на данный момент картиной мастера является триллер «Домино»
с Николаем Костером-Валдау
и Гаем Пирсом
, который пока остаётся без дистрибьютора.
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