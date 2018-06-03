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Брайан Де Пальма превратит Харви Вайнштейна в маньяка

3 июня
2018 год

Новости кино >>
3 июня 2018
Культовый режиссёр Брайан Де Пальма заинтересовался пресловутой серией скандалов, связанных с сексуальными домогательствами, и нашумевшим делом Харви Вайнштейна, утверждает Deadline.

Как рассказал постановщик в беседе с изданием Le Parisien, он разрабатывает сценарий о харрасменте и уже договаривается насчёт будущего фильма с французским продюсером.

Брайан Де Пальма превратит Харви Вайнштейна в маньяка
фото: metro.co

«Главного персонажа не будут звать "Харви Вайнштейн", но это точно будет фильм ужасов с участием сексуального агрессора, а события картины развернутся внутри киноиндустрии», ‒ уточнил Де Пальма.

Последней на данный момент картиной мастера является триллер «Домино» с Николаем Костером-Валдау и Гаем Пирсом, который пока остаётся без дистрибьютора.
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