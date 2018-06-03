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Опубликован трейлер «Дяди Саши» Александра Гордона

3 июня
2018 год

Новости кино >>
3 июня 2018
Опубликован трейлер комедии Александра Гордона «Дядя Саша», чей прокат запланирован на осень текущего года.



Почти чеховская история о когда-то успешном режиссёре, снимающем свой последний фильм, назло всем, в своём загородном доме. Странные гости, самовлюблённые актёры, чудаковатые соседи и сам режиссёр – повод для авторской иронии, а иногда и сарказма. Не обойдётся дело и без чеховского ружья.

Лента будет показана 6 июня в сочинском Зимнем театре в рамках конкурсной программы 29-го «Кинотавра». Картину представят режиссёр, сценарист и исполнитель главной роли Александр Гордон, актрисы Анна Слю, Изабель Эйдлен, телеведущая Юлия Барановская и исполнительный продюсер Абдул Абдулвасиев.
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Опубликован трейлер «Дяди Саши» Александра Гордона фотографии
Опубликован трейлер «Дяди Саши» Александра Гордона фотографии
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