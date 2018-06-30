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В Санкт-Петербурге состоится полная ретроспектива Алексея Германа

30 июня
2018 год

Новости кино >>
30 июня 2018
С 19 по 23 июля состоится первая полная ретроспектива Алексея Юрьевича Германа, посвящённая 80-летию режиссёра, сообщает пресс-служба мероприятия.

Впервые на большом экране будут показаны все шесть полнометражных картин мастера («Седьмой спутник», «Двадцать дней без войны», «Проверка на дорогах», «Мой друг Иван Лапшин», «Хрусталёв, машину!», «Трудно быть Богом»), а также документальная лента Сергея Карандашова «Мастерская», посвящённая «Студии первого и экспериментального фильма («ПиЭФ»), основанной в 1988 году Германом.

В Санкт-Петербурге состоится полная ретроспектива Алексея Германа

«Это год 80-летия отца. Сам по себе просмотр его фильмов в кинотеатрах – это абсолютно другое ощущение от глубины, достоверности картин. Возможность увидеть классику советского, мирового кино в кинозале – это гораздо более глубокое эмоциональное переживание, чем на экране компьютера или телевизора», – рассказал Алексей Герман-младший.

Ретроспектива откроется в Санкт-Петербурге (кинотеатр «Аврора»), где Алексей Юрьевич жил и работал. Фильмом открытия станет «Мастерская» Сергея Карандашова. Показ дебютного фильма режиссёра «Седьмой спутник» состоится в день его 80-летия, а картина «Трудно быть Богом» впервые будет показана с 35-миллиметровой плёнки. В Москве и регионах ретроспектива и прокат фильма «Мастерская» начнутся с 13 сентября текущего года.
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Двадцать дней без войныМой друг Иван ЛапшинПроверка на дорогахСедьмой спутникТрудно быть БогомХрусталёв, машину!

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