В Санкт-Петербурге состоится полная ретроспектива Алексея Германа

С 19
по 23 июля
состоится первая полная ретроспектива Алексея Юрьевича Германа
, посвящённая 80
-летию режиссёра, сообщает пресс-служба мероприятия.
Впервые на большом экране будут показаны все шесть полнометражных картин мастера («Седьмой спутник»
, «Двадцать дней без войны»
, «Проверка на дорогах»
, «Мой друг Иван Лапшин»
, «Хрусталёв, машину!»
, «Трудно быть Богом»
), а также документальная лента Сергея Карандашова «Мастерская»
, посвящённая «Студии первого и экспериментального фильма («ПиЭФ»), основанной в 1988 году Германом.
«Это год 80-летия отца. Сам по себе просмотр его фильмов в кинотеатрах – это абсолютно другое ощущение от глубины, достоверности картин. Возможность увидеть классику советского, мирового кино в кинозале – это гораздо более глубокое эмоциональное переживание, чем на экране компьютера или телевизора», –
рассказал Алексей Герман-младший
.
Ретроспектива откроется в Санкт-Петербурге (кинотеатр «Аврора»), где Алексей Юрьевич жил и работал. Фильмом открытия станет «Мастерская» Сергея Карандашова. Показ дебютного фильма режиссёра «Седьмой спутник» состоится в день его 80-летия, а картина «Трудно быть Богом» впервые будет показана с 35-миллиметровой плёнки. В Москве и регионах ретроспектива и прокат фильма «Мастерская» начнутся с 13 сентября
текущего года.
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