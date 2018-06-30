В летнем кинотеатре Garage Screen покажут «Донбасс» Сергея Лозницы

2 июля публике будет представлена программа «Мода будущего» из шести фильмов, в которых режиссёры пытались предсказать моду будущего. Её организаторами выступили Музей «Гараж» и онлайн-платформа Farfetch, партнёр летнего киносезона, при поддержке издания The Blueprint. Программа откроется «Куклами»Такеши Китано. В июле также будут показаны «Через тернии к звёздам» Ричарда Викторова и отреставрированная версия «Метрополиса» Фрица Ланга.
3 июля будет показан «Пылающий» Ли Чхан-дона — один из хитов 71-го Каннского кинофестиваля, представляющий собой вольную экранизацию рассказа Харуки Мураками об опасном любовном треугольнике. 6 июля зрители увидят дебют Жана-Люка Годара «На последнем дыхании», 7 июля — иммерсивный триллер «Мадлен Мадлен», показанный на «Сандэнсе» в этом году, а 14 июля состоится, возможно, единственный показ в России ленты Сергея Лозницы «Донбасс».
В рамках фестиваля Eat Film Festival, первого российского фестиваля документальных фильмов о гастрономической культуре от создателей фестиваля Beat Film Festival и ресторатора Екатериной Дроздовой, 20 июля зрителям представят «Муравей на креветке», фильм-путешествие из Копенгагена в Токио вслед за шефом и совладельцем легендарного ресторана Noma, а 23 июля — «Театр жизни» про шеф-повара, решившего открыть в Милане заведение для бедных, бездомных и мигрантов, в котором их принимали бы на равных с другими клиентами. С расписанием можно ознакомиться на сайте кинотеатра.
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