Участником конкурса на получение «Золотого единорога» можно стать до 2 июля

Приём заявок на участие в конкурсе на получение премии «Золотой единорог» завершится 2 июля. Об этом сообщает пресс-служба Недели Российского Кино в Великобритании, в рамках которой вручается вышеназванная премия по 12 категориям.
В конкурс принимаются игровые, документальные, анимационные ленты, полнометражные и короткометражные, выпущенные в прокат не позднее июля 2017-го – как российского производства, так и копродукции. Принимаются также фильмы зарубежного производства – о России, либо с местом действия в России. Заявки принимаются через портал Filmfreeway.
Неделя Российского Кино пройдёт в Великобритании с 25 ноября по 2 декабря текущего года, кульминацией смотра станет торжественная церемония вручения премий «Золотой Единорог» с приглашением всех номинантов, видных деятелей культуры и звёзд кино, VIP-гостей, представителей прессы.
Оргкомитет убедительно просит, по возможности, не задерживаться с предоставлением фильмов: работа международного жюри требует времени для отсмотра и принятия решения, также необходимо время для подачи заявок на визы для гостей фестиваля. В случае, если авторы не успевают по срокам из-за внесения последних изменений в фильма, то они могут попросить о продлении срока подачи заявки до 2 августа, написав по адресу yulia@russianfilmweek.org.
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