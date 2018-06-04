Роман Гриффин Дэвис сыграет главную детскую роль в новой ленте Таики Вайтити

Роман Гриффин Дэвис и Томасин МакКензи присоединились к актерскому составу драмы Таики Вайтити «Кролик Джоджо». Об этом сообщает издание Deadline.
Дэвис исполнит главную роль в ленте – мальчика, который придумывает себе несуществующего друга. МакКензи сыграет еврейскую девочку, случайно оказавшуюся в его доме.
фото: Taylor Jewell / AP
В фильме также появятся Скарлетт Йоханссон, которая перевоплотится в маму главного героя, и сам режиссер – он предстанет в образе Гитлера. Кроме того, в картине задействована Ребел Уилсон: ей досталась роль инструктора Гитлерюгенда, главу которого сыграет Сэм Рокуэлл.
По сюжету мальчик, лишённый отца, во время Второй мировой войны придумывает себе лучшего друга с лицом Адольфа Гитлера и следует его советам, чтобы справиться с материнским непониманием и унижением сверстников. В это время его мать прячет в доме еврейскую девочку.
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