Уиллем Дефо займется воспитанием Энн Хэтэуэй

Уиллем Дефо получил роль в ленте «Последнее, чего он хотел» по мотивам одноименного романа Джоан Дидион. Об этом сообщает издание Variety.
Главную роль в картине, режиссером которой выступит Ди Рис, получила Энн Хэтэуэй. Дефо сыграет ее отца.
фото: BILLY KIDD
Продюсерские кресла займут Кассиан Элвис, Роберт Джонс и Марк Годфри. Съёмки ленты планируется начать этим летом.
Картина расскажет про журналистку-неудачницу Елену Макмэхон, которой по наследству от отца досталось его дело — международная легальная торговля оружием, являющаяся на самом деле прикрытием для поставок наркотиков из Латинской Америки.
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