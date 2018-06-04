Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Уиллем Дефо займется воспитанием Энн Хэтэуэй

4 июня
2018 год

Новости кино >>
4 июня 2018
Уиллем Дефо получил роль в ленте «Последнее, чего он хотел» по мотивам одноименного романа Джоан Дидион. Об этом сообщает издание Variety.

Главную роль в картине, режиссером которой выступит Ди Рис, получила Энн Хэтэуэй. Дефо сыграет ее отца.

Уиллем Дефо займется воспитанием Энн Хэтэуэй
фото: BILLY KIDD

Продюсерские кресла займут Кассиан Элвис, Роберт Джонс и Марк Годфри. Съёмки ленты планируется начать этим летом.

Картина расскажет про журналистку-неудачницу Елену Макмэхон, которой по наследству от отца досталось его дело — международная легальная торговля оружием, являющаяся на самом деле прикрытием для поставок наркотиков из Латинской Америки.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Уиллем ДефоДи РисЭнн Хэтэуэй

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Александр Карпов
1 июня ушёл из жизни актёр Александр Карпов.

День рождения >>

Александр Баринов
Александр Бениаминов
Владимир Бестаев
Дмитрий Варшавский
Алёна Галлиардт
Евгений Косырев
Феруза Рузиева
Ольга Сухарева
Павел Фартуков
Скотт Вольф
Брюс Дерн
Анджелина Джоли
Розалинд Расселл
Изабелла Скорупко
Ноа Уайл
Дэвид Хэскелл
все родившиеся 4 июня >>

Афиша кино >>

Лето
биография, драма, музыкальный фильм
Россия, 2018
Красотка на всю голову
комедия
Китай, США, 2018
Первые
драма, исторический фильм, приключения, экранизация
Россия, 2018
Реинкарнация
драма, мистика, фильм ужасов
США, 2018
Решение о ликвидации
боевик, триллер
Россия, 2018
Фокстрот
драма
Израиль, Германия, Франция, Швейцария, 2017
Мир юрского периода 2
боевик, научная фантастика, приключения
Испания, США, 2018
Невидимый гость
криминальный фильм, триллер
Испания, 2016
Красный воробей
триллер, шпионский фильм, экранизация
США, 2018
Родственнички
комедия
Франция, 2018
Псы под прикрытием
боевик, комедия, криминальный фильм, приключения, семейное кино, фильм о животных
Великобритания, США, 2018
Два хвоста
детский фильм, комедия, приключения, фильм о животных
Россия, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью

«Моя жизнь»
Ролики фильмов

«Моя жизнь»

Как не сломаться, следовать мечте и вернуть любимую? Или она так и не смирится с его выбором стать футболистом?