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Никита Волков и Артем Волобуев сменили имидж и вернулись в 70-е

4 июня
2018 год

Новости кино >>
4 июня 2018
Телеканал НТВ завершил производство комедийного детектива «Вокально-криминальный ансамбль», главные роли в котором исполнили Никита Волков, Артём Волобуев, Иван Добронравов и Евгений Харитонов.

Никита Волков и Артем Волобуев сменили имидж и вернулись в 70-е
фото: PR-НТВ

Исполнителям пришлось кардинально сменить имидж: надевать парики, приклеивать усы и бакенбарды, носить джинсы клеш, клетчатые пиджаки и кубинские ботинки на каблуках. Все ради реалистичного образа 70-х.

«Парик, усы, бакенбарды... наклеивание всего этого длилось около часа, и так как съёмки начинались рано утром, иногда мы умудрялись ещё немного поспать, пока с нами работали гримёры. Довольно курьёзно: засыпаешь современным человеком, а через 40 минут просыпаешься Гариком, модели конца 70-х, начала 80-х годов», – рассказывает Волобуев.

Актер также поделился «секретом превращения» в армянина: «Тут, конечно, мне помогло моё детство. Я родился в Ессентуках, на Северном Кавказе, поэтому пришлось вспомнить своих знакомых со двора, и сделать такой собирательный образ «клёвого» южного парня, с чувством юмора, любителя девушек и музыки, свободно владеющего гитарой, фортепиано, вокалом», – отметил он.

Никита Волков и Артем Волобуев сменили имидж и вернулись в 70-е
фото: PR-НТВ

В ленте Степана Коршунова также сыграли Любовь Аксенова, Игорь Черневич, Петар Зекавица, Екатерина Кабак, Екатерина Кузнецова и другие.

Действие сериала, съемки которого прошли в Минске, разворачивается в 70-х годах прошлого века. Страну захлестнула волна организованной преступности и для специальной операции было принято решение создать популярный вокально-инструментальный ансамбль из действующих сотрудников МВД. Гастролируя с концертами в различных городах страны, они должны выявить и пресечь деятельность хорошо отлаженной преступной сети. По счастливому совпадению, мечтой главного героя – Вячеслава Жукова – всегда была именно музыка, и теперь она будет сопровождать и направлять его и других героев.
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Любовь АксёноваНикита ВолковАртем ВолобуевИван ДобронравовПетар ЗекавицаЕкатерина КабакСтепан КоршуновЕкатерина Кузнецова (II)Евгений Харитонов (II)Игорь Черневич
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Вокально–криминальный ансамбль

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