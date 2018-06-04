Последний фильм Веры Глаголевой выйдет в прокат осенью

На 29-м Открытом российском фестивале «Кинотавр» состоялась премьера последнего фильма Веры Глаголевой «Не чужие». Показ состоялся в воскресенье вечером. Перед ним президент фестиваля Александр Роднянский и глава попечительского совета смотра Федор Бондарчук вручили почетный приз «Актрисе и режиссеру, научившему нас стремлению к мечте». Посмертную награду за свою маму приняла дочь режиссера Анна Нахапетова.
фото: Анна Нахапетова/пресс-служба фестиваля "Кинотавр"
«Мы здесь не одни, Вера с нами. Я в этом абсолютно уверена. Мы иногда, заканчивая сами фильм, говорили: «Вера, помоги». У нас была задача сохранить авторство Веры», – еще перед показом сказала продюсер ленты Наталья Иванова.
Уже на пресс-конференции она подробнее рассказала о создании ленты.
«Фильм «Две женщины» получил большой фестивальный прокат, для нас с Верой это был большой успех, мы начали думать, что делать дальше. Нам показали много материалов, которые были посвящены отношениям Тургенева и Виардо. Мы понимали, что это большой проект, мы даже за него взялись, были на озере Комо, но понимали, что на него уйдет минимум года три. И мы думали, что сделать такого локального, быстрого, в паузу, которая возникла», – рассказала Иванова.
Сценарий фильма «Не чужие» под названием «Глиняная яма» попал в компанию продюсера еще несколько лет назад. Иванова рассказала, что именно в эту паузу предложила Глаголевой экранизировать текст, однако поначалу режиссер отказалась от этой идеи и только спустя несколько месяцев согласилась – правда, при условии, что финал будет изменен.
Картина «Не чужие» рассказывает про двух сестер – Милу и Галю. Последняя живет с восточным красавцем Рустамом, от которого ждет ребенка. Однако приезд Милы нарушает хрупкую семейную жизнь старшей сестры.
фото: Кадр из фильма "Не чужие"/фестиваль "Кинотавр"
По словам режиссера монтажа Александра Амирова, Вера Глаголева успела снять и смонтировать 90% фильма. После ее гибели группа досняла сцены флэшбеков Пустама в Казахстане. Причем, как рассказал исполнитель этой роли Санжар Мади, съемки проходили сложно, но тогда, в Казахстане казалось, что Глаголева помогает группе.
«Когда мы приехали снимать, сначала стояло солнце, было очень жарко, потом вдруг пошел снег, потом опустился туман. Стоял вопрос стоял о переносе съемок, но это было невозможно. И в какой-то момент Наташа (Иванова – прим.ред) сказала, что мы должны снимать. Оказывается, Вера хотела, чтобы был такой туман. И как только мы закончили съемку, туман рассеялся», – рассказал актер.
Картина «Не чужие» будет представлена на нескольких зарубежных и российских кинофестивалях, а затем – уже в октябре-ноябре 2018 года – выйдет в прокат.
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