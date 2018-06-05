Риз Уизерспун может вернуться к роли «Блондинки в законе»

Студия MGM ведет переговоры с Риз Уизерспун
об участии в съемках третьей части комедии «Блондинка в законе
». Об этом сообщает издание Deadline
.
Актрисе предстоит не только вернуться в образ Эль Вудс, но и заняться продюсированием ленты в сотрудничестве с Адамом Сигелом
и Марком Е. Платтом
.
Сценаристами ленты вероятнее всего станут Кирстен Смит
и Карен МакКулла
, которые работали над первым фильмом серии: переговоры с ними уже вышли на финальную стадию. Кто займет режиссерское кресло проекта, пока неизвестно.
Комедия «Блондинка в законе» впервые вышла на экраны в 2001 году. Лента по мотивам одноименного романа Аманды Браун рассказывает историю Эль Вудс, которая отправляется в Гарвард, чтобы вернуть своего парня и доказать, что она не пустышка. Продолжение
фильма вышло на экраны в 2003 году: в новом эпизоде Вудс взялась за защиту прав животных в Вашингтоне.
обсуждение >>