Школа кино «Индустрия» и Disney запускают совместные образовательные проекты

ревью

Компании объявили о старте сотрудничества с привлечением зарубежных кинематографистов.

Риз Уизерспун может вернуться к роли «Блондинки в законе»

Битва лучших подруг за сердце одного мужчины.

Актрису рассматривают на роль главного злодея в 25-м фильме франшизы.

Программный директор «Кинотавра» – о настоящем российского кино и главного отечественного смотра.

Ролики фильмов

«Распрекрасный принц»

Необычный дар юноша получил еще при рождении: девушки готовы на всё ради его улыбки.