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Школа кино «Индустрия» и Disney запускают совместные образовательные проекты

5 июня
2018 год

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5 июня 2018
Школа кино и телевидения «Индустрия» и компания Disney в России объявили о начале сотрудничества.

«Уверена, что объединив настолько сильные проекты и запустив программу по обмену опытом, мы сможем поддержать начинающих кинематографистов и вдохновить их на новые идеи и решения», – считает гендиректор Disney в России Марина Жигалова-Озкан.

Школа кино «Индустрия» и Disney запускают совместные образовательные проекты
фото: Николай Зверьков

В рамках программы в школе будут проходить образовательные мероприятия с привлечением зарубежных кинематографистов, сотрудничающих с Disney. Кроме того, совместные проекты будут реализовываться в регионах и на профильных фестивалях.

«Когда мы только создавали «Индустрию», для нас было очень важно, чтобы студенты могли получить практические знания и опыт уже с первых дней…Мы не сбиваемся с выбранного курса, и наше стратегическое партнерство с таким крупным игроком рынка, как Disney – тому подтверждение», – заявил один из основателей «Индустрии» Федор Бондарчук.

Студенты школы теперь смогут пройти практику на российских проектах Disney. А уже действующим профессионалам будет предложено интенсивное обучение: модульные программы с сотрудниками, работающими над глобальными проектами Disney, а также экспертиза компании-лидера международного кинорынка.

«Индустрия» – совместный проект Бондарчука, Национальной Медиа Группы и продюсеров кинокомпании «Водород» Михаила Врубеля и Александра Андрющенко. Миссия школы — формирование нового поколения профессиональных творческих кадров для российской киноиндустрии.
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