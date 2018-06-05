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«Кинотавр» и онлайн-платформа «Пилигрим» создали спецподборку короткометражных фильмов

5 июня
2018 год

Новости кино >>
5 июня 2018
«Кинотавр» и онлайн-платформа «Пилигрим» запускают совместный проект «Кинотавр: лучший короткий метр прошлых лет», в рамках которого будет открыт бесплатный доступ к короткометражным лентам победителей и участников фестиваля.

Каталог насчитывает уже 28 фильмов, среди которых «Дым» Ивана Плечева, «Шаги» Ильи Шерстобитова, «Цугцванг» Сергея Рамза, «Половинки» Байбулата Батуллина и «Судороги, Асфиксия, Смерть» Федора Ромма.

«Кинотавр» и онлайн-платформа «Пилигрим» создали спецподборку короткометражных фильмов
фото: «Пилигрим»

Посмотреть ленты и поддержать создателей можно по ссылке.

Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр» проводится в Сочи с 1991 года. Задачей организаторы считают презентацию новейших кинопроизведений, поддержку творческих поисков мастеров и молодых кинематографистов. В этом году фестиваль проходит со 2 по 10 июня.
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