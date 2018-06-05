Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

106-й Российский кинорынок: Александр Петров в танке и на сцене

5 июня
2018 год

Новости кино >>
5 июня 2018
В Сочи вместе с фестивалем «Кинотавр» проходит 106-й Российский кинорынок, где дистрибьюторы представляют не только свои летние, но уже и осенне-зимние релизы.

Самый большой пакет фильмов кинотеатрам представила компания «Централ Партнершип», которая, кажется, решила в ближайшее время сконцентрироваться на выпуске российских комедий и хорроров. Так, уже 21 июня на экраны выйдет комедия «Ночная смена» с Владимиром Яглычем и Павлом Деревянко в роли простых работяг, которые после закрытия завода подались в стриптизеры.

106-й Российский кинорынок: Александр Петров в танке и на сцене

На 2 августа запланирован релиз другой комедии «Как я стал русским», где Виталий Хаев играет строгого отца, которому предстоит пережить знакомство с новым, причем китайским, возлюбленным своей дочери. На кинорынке показали небольшой фрагмент из фильма, который обещает много юмора на тему особенностей национального характера. Пока нет даты у еще одного комедийного релиза ЦПШ – картины «Семь ужинов», которую сейчас еще снимает режиссер Кирилл Плетнев. В этой ленте речь пойдет о семейной паре в исполнении Романа Курцына и Полины Максимовой, которая пытается побороть кризис отношений. В процессе съемок находится и комедия «Бабушка легкого поведения 2: Престарелые мстители», которую также выпустит в прокат компания.

Ближайшим хоррор-релизом станет фильм «Русалка: Озеро мертвых», которую снял Святослав Подгаевский, автор «Пиковой дамы» и «Невесты». Также ЦПШ выпустит в прокат хоррор «Гости», продюсером которого выступает Георгий Малков. Он же занимался и производством фильма «Временные трудности», который сейчас представлен в конкурсе «Кинотавра», в прокат он выйдет 11 октября. Из программы «Кинотавра» в пакете ЦПШ также оказался дебютный фильм Ольги Зуевой «На районе», который появится на экранах 27 сентября.

106-й Российский кинорынок: Александр Петров в танке и на сцене

Однако главным релизом компании станет «Форсаж» на танках» – отечественный фильм «Т-34» режиссера «Боя с тенью» Алексея Сидорова. На кинорынке показали фрагменты картины, которая действительно выглядит довольно любопытно. В картине играют Виктор Добронравов, Антон Богданов, Ирина Старшенбаум, а главную роль исполняет Александр Петров.

Актер, кстати, появится и в релизе уже другого дистрибьютора – компании «Кинологистика». Именно она собирается выпустить на экраны его шоу #зановородиться, где актер проявляет себя еще и как режиссер, поэт и музыкант. Уже 10 июня и 4 июля его можно будет увидеть в некоторых кинотеатрах, однако «Кинологистика» собирается и дальше экспериментировать с прокатом театрального шоу популярного актера в кино.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Антон БогдановПавел ДеревянкоВиктор ДобронравовОльга Зуева (II)Роман КурцынПолина МаксимоваГеоргий МалковАлександр Петров (III)Кирилл ПлетнёвСвятослав ПодгаевскийАлексей СидоровИрина СтаршенбаумВиталий ХаевВладимир Яглыч
фильмы
Бой с теньюВременные трудностиГостиКак я стал русскимНа районеНевестаНочная сменаОзеро мёртвых: РусалкаПиковая дама: Черный обрядСемь ужиновТ-34Форсаж

фотографии >>
106-й Российский кинорынок: Александр Петров в танке и на сцене фотографии
106-й Российский кинорынок: Александр Петров в танке и на сцене фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Леонид Неведомский
3 июня ушёл из жизни актёр Леонид Неведомский.
Тимур Миргалимов
3 июня ушёл из жизни актёр Тимур Миргалимов.
Александр Карпов
1 июня ушёл из жизни актёр Александр Карпов.

День рождения >>

Максим Артамонов
Василий Домрачёв
Сайдо Курбанов
Татьяна Пельтцер
Владимир Седов
Владимир Стержаков
Александр Стриженов
Мерле Тальвик
Лилия Толмачёва
Джейсон Айзекс
Роман Вильхельми
Антонина Гордон-Гурецкая
Пол Джаматти
Роберт Ингланд
Рик Крэймер
Ванда Якубиньская
все родившиеся 6 июня >>

Афиша кино >>

Заново родиться
мелодрама
Россия, 2016
Лето
биография, драма, музыкальный фильм
Россия, 2018
Красотка на всю голову
комедия
Китай, США, 2018
Первые
драма, исторический фильм, приключения, экранизация
Россия, 2018
Реинкарнация
драма, мистика, фильм ужасов
США, 2018
Решение о ликвидации
боевик, триллер
Россия, 2018
Фокстрот
драма
Израиль, Германия, Франция, Швейцария, 2017
Мир юрского периода 2
боевик, научная фантастика, приключения
Испания, США, 2018
Невидимый гость
криминальный фильм, триллер
Испания, 2016
Красный воробей
триллер, шпионский фильм, экранизация
США, 2018
Родственнички
комедия
Франция, 2018
Моя жизнь
драма, спортивный фильм
Россия, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью