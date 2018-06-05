106-й Российский кинорынок: Александр Петров в танке и на сцене

В Сочи вместе с фестивалем «Кинотавр» проходит 106-й Российский кинорынок, где дистрибьюторы представляют не только свои летние, но уже и осенне-зимние релизы.
Самый большой пакет фильмов кинотеатрам представила компания «Централ Партнершип», которая, кажется, решила в ближайшее время сконцентрироваться на выпуске российских комедий и хорроров. Так, уже 21 июня на экраны выйдет комедия «Ночная смена
» с Владимиром Яглычем
и Павлом Деревянко
в роли простых работяг, которые после закрытия завода подались в стриптизеры.
На 2 августа запланирован релиз другой комедии «Как я стал русским
», где Виталий Хаев
играет строгого отца, которому предстоит пережить знакомство с новым, причем китайским, возлюбленным своей дочери. На кинорынке показали небольшой фрагмент из фильма, который обещает много юмора на тему особенностей национального характера. Пока нет даты у еще одного комедийного релиза ЦПШ – картины «Семь ужинов
», которую сейчас еще снимает режиссер Кирилл Плетнев
. В этой ленте речь пойдет о семейной паре в исполнении Романа Курцына
и Полины Максимовой
, которая пытается побороть кризис отношений. В процессе съемок находится и комедия «Бабушка легкого поведения 2: Престарелые мстители
», которую также выпустит в прокат компания.
Ближайшим хоррор-релизом станет фильм «Русалка: Озеро мертвых
», которую снял Святослав Подгаевский
, автор «Пиковой дамы
» и «Невесты
». Также ЦПШ выпустит в прокат хоррор «Гости
», продюсером которого выступает Георгий Малков
. Он же занимался и производством фильма «Временные трудности
», который сейчас представлен в конкурсе «Кинотавра», в прокат он выйдет 11 октября. Из программы «Кинотавра» в пакете ЦПШ также оказался дебютный фильм Ольги Зуевой
«На районе
», который появится на экранах 27 сентября.
Однако главным релизом компании станет «Форсаж
» на танках» – отечественный фильм «Т-34
» режиссера «Боя с тенью
» Алексея Сидорова
. На кинорынке показали фрагменты картины, которая действительно выглядит довольно любопытно. В картине играют Виктор Добронравов
, Антон Богданов
, Ирина Старшенбаум
, а главную роль исполняет Александр Петров
.
Актер, кстати, появится и в релизе уже другого дистрибьютора – компании «Кинологистика». Именно она собирается выпустить на экраны его шоу #зановородиться, где актер проявляет себя еще и как режиссер, поэт и музыкант. Уже 10 июня и 4 июля его можно будет увидеть в некоторых кинотеатрах, однако «Кинологистика» собирается и дальше экспериментировать с прокатом театрального шоу популярного актера в кино.
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