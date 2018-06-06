Победителем конкурса «Кинотавр. Короткий метр» стал «Календарь» Игоря Поплаухина

Главный приз конкурса «Кинотавр. Короткий метр» получил фильм «Календарь
» выпускника Московской школы нового кино Игоря Поплаухина
.
Фильм «Календарь» рассказывает об обычной женщине, которая каждые несколько месяцев, тайком от родных и близких, отправляется на свидание в тюрьму. Ранее картина была представлена в программе «Синефондасьон» Каннского кинофестиваля, где также был отмечен наградой.
Диплом жюри «За образ» достался картине «Рыбный день
» Дмитрия Корсакова
, дипломом «За героиню» отмечена работа Анны Кузнецовой
«Шесть два восемь
», «За поиск» наградили Тамару Дондурей, снявшую фильм «Новая Москва
». Эта же картина была удостоена и специального приза фонда RuArts.
Приз Гильдии киноведов и кинокритиков «За оригинальное решение традиционной темы расставания в духе новейшего времени» достался ленте «Прощай, любимый!
» Александра Цыпкина
, Ксении Раппопорт
и Павла Капиноса
. Дипломами критики отметили «Взятку
» Алексея Харитонова
и «ДТП
» Анны Дежурко
.
Жюри конкурса короткого метра в этом году возглавляла продюсер Юлия Мишкинене
. Работы также оценивали актриса Северия Янушаускайте
, сопредседатель Попечительского совета фестиваля «Кинотавр», основатель и директор Фонда содействия развитию современного искусства RuArts Марианна Сардарова
и кинокритик Никита Карцев
.
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