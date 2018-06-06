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Победителем конкурса «Кинотавр. Короткий метр» стал «Календарь» Игоря Поплаухина

6 июня
2018 год

Новости кино >>
6 июня 2018
Главный приз конкурса «Кинотавр. Короткий метр» получил фильм «Календарь» выпускника Московской школы нового кино Игоря Поплаухина.

Победителем конкурса «Кинотавр. Короткий метр» стал «Календарь» Игоря Поплаухина

Фильм «Календарь» рассказывает об обычной женщине, которая каждые несколько месяцев, тайком от родных и близких, отправляется на свидание в тюрьму. Ранее картина была представлена в программе «Синефондасьон» Каннского кинофестиваля, где также был отмечен наградой.

Диплом жюри «За образ» достался картине «Рыбный день» Дмитрия Корсакова, дипломом «За героиню» отмечена работа Анны Кузнецовой «Шесть два восемь», «За поиск» наградили Тамару Дондурей, снявшую фильм «Новая Москва». Эта же картина была удостоена и специального приза фонда RuArts.

Приз Гильдии киноведов и кинокритиков «За оригинальное решение традиционной темы расставания в духе новейшего времени» достался ленте «Прощай, любимый!» Александра Цыпкина, Ксении Раппопорт и Павла Капиноса. Дипломами критики отметили «Взятку» Алексея Харитонова и «ДТП» Анны Дежурко.

Жюри конкурса короткого метра в этом году возглавляла продюсер Юлия Мишкинене. Работы также оценивали актриса Северия Янушаускайте, сопредседатель Попечительского совета фестиваля «Кинотавр», основатель и директор Фонда содействия развитию современного искусства RuArts Марианна Сардарова и кинокритик Никита Карцев.
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КинотаврКинотавр 2018короткий метр
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Павел КапиносЮлия МишкиненеИгорь ПоплаухинКсения РаппопортСеверия Янушаускайте
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