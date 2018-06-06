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Сергей Маковецкий и Павел Баршак сыграли братьев в детективном триллере «Знакомство»

6 июня
2018 год

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6 июня 2018
Премьера детективного триллера «Знакомство», в котором сыграли Сергей Маковецкий и Павел Баршак, состоится на НТВ 12 июня.

В ленте Ильи Максимова роли также исполнили Агния Кузнецова и Владимир Епифанцев. Сценарий двухсерийной ленты подготовила Виктория Бугаева, продюсером проекта выступил Дмитрий Фикс.

Сергей Маковецкий и Павел Баршак сыграли братьев в детективном триллере «Знакомство»
фото: PR-НТВ

Один из главных героев фильма Коля – эгоистичный молодой мужчина, который уже год как бросил работу, чтобы «найти себя», но вместо реального поиска он погружен в общение в социальных сетях и слабо реагирует на окружающий мир. Устав от «виртуальной реальности» мужа, жена Коли решает уйти.

Единственным человеком, с которым Коля реально общается и которому доверяет, остается его старший брат – художник и любимец женщин. Но в одно ничем не примечательное утро Коля находит его мёртвым. Полиция считает, что это самоубийство, однако отец, уверен, что сына убили.

Несмотря на сложные отношения с отцом и оторванность от реального мира, Коля решает начать собственное расследование и во чтобы то ни стало найти истинного убийцу брата.
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Павел БаршакВиктория БугаеваВладимир ЕпифанцевАгния КузнецоваСергей МаковецкийИлья МаксимовДмитрий Фикс
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