Сергей Маковецкий и Павел Баршак сыграли братьев в детективном триллере «Знакомство»

Один из главных героев фильма Коля – эгоистичный молодой мужчина, который уже год как бросил работу, чтобы «найти себя», но вместо реального поиска он погружен в общение в социальных сетях и слабо реагирует на окружающий мир. Устав от «виртуальной реальности» мужа, жена Коли решает уйти.
Единственным человеком, с которым Коля реально общается и которому доверяет, остается его старший брат – художник и любимец женщин. Но в одно ничем не примечательное утро Коля находит его мёртвым. Полиция считает, что это самоубийство, однако отец, уверен, что сына убили.
Несмотря на сложные отношения с отцом и оторванность от реального мира, Коля решает начать собственное расследование и во чтобы то ни стало найти истинного убийцу брата.
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