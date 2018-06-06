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Джаред Лето вновь перевоплотится в Джокера

6 июня
2018 год

Новости кино >>
6 июня 2018
Джаред Лето исполнит главную роль в спин-оффе студии Warner о Джокере. Об этом сообщает издание Variety со ссылкой на источники.

Актер не только сыграет эксцентричного персонажа, но и станет исполнительным продюсером проекта.

Джаред Лето вновь перевоплотится в Джокера

Сюжет новой ленты остается в секрете. При этом издание называет главной целью проекта – расширение мира героев «Отряда самоубийц».

На данный момент продюсеры картины подыскивают сценариста. Дата начала съемок пока не назначена.

Ранее студия Warner уже заявила о планах создать отдельный фильм о девушке Джокера Харли Квинн, роль которой исполнит Марго Робби.
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