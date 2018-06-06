Джаред Лето вновь перевоплотится в Джокера

Джаред Лето
исполнит главную роль в спин-оффе студии Warner о Джокере. Об этом сообщает издание Variety
со ссылкой на источники.
Актер не только сыграет эксцентричного персонажа, но и станет исполнительным продюсером проекта.
Сюжет новой ленты остается в секрете. При этом издание называет главной целью проекта – расширение мира героев «Отряда самоубийц
».
На данный момент продюсеры картины подыскивают сценариста. Дата начала съемок пока не назначена.
Ранее студия Warner уже заявила о планах создать отдельный фильм о девушке Джокера Харли Квинн, роль которой исполнит Марго Робби
.
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