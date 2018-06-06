Джаред Лето вновь перевоплотится в Джокера

анонс

«Каро» с 12 по 24 июня организует спецпоказы в рамках международного фестиваля «Зеркало»

Сергей Маковецкий и Павел Баршак сыграли братьев в детективном триллере «Знакомство»

5 июня

106-й Российский кинорынок: Александр Петров в танке и на сцене

Актера можно будет увидеть в фильме «Т-34» и его спектакле #зановородиться.