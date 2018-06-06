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106-й Российский кинорынок: Фестивальные хиты и «звездные» релизы отечественного проката

6 июня
2018 год

Новости кино >>
6 июня 2018
На 106-м Российском кинорынке, который проходит параллельно фестивалю «Кинотавр», предстоящие релизы представили независимые дистрибьюторы – компании «ПРОвзгляд», «Экспонента» и Russian World Vision. Как и всегда, в пакетах этих компаний оказалось немало достойных зарубежных картин – как фестивальных хитов, так и потенциальных «оскаровских» претендентов.

Ближайший и, пожалуй, самый любопытный релиз компании «ПРОвзгляд» – южнокорейский фильм «Пылающий» (4 июля) по рассказу Харуки Мураками. Картина была показана в конкурсе Каннского кинофестиваля и получила там очень высокие оценки критиков и приз FIPRESCI. Дистрибьютор также выпустит в отечественный прокат участника каннского «Особого взгляда» фильм «Ангел» Луиса Ортеги.

106-й Российский кинорынок: Фестивальные хиты и «звездные» релизы отечественного проката

Из конкурсной программы Берлинале до российского проката в начале августа доберется также очень хорошо принятый критиками, правда, оставшийся без фестивальных наград фильм «Между рядами» с Сандрой Хюллер и Францем Роговски в главных ролях. А уже ближе к концу года зрители смогут увидеть участника прошлогоднего «Сандэнса» – черную комедию «Вечер с Беверли Лафф Лин».

Если же говорить об участниках нынешнего «Кинотавра», то компания «ПРОвзгляд» анонсировала выпуск дебютного игрового полного метра актера «Гоголь-центра» Александра Горчилина «Кислота». На «Кинотавре» эту ленту, рассказвающую о поколении двадцатилетних, покажут уже 7 июня, а в прокат фильм выйдет 4 октября.

106-й Российский кинорынок: Фестивальные хиты и «звездные» релизы отечественного проката

В числе релизов компании Russian World Vision сразу две громкие каннские новинки. Это обладатель «Золотой пальмовой ветви» фильм Хирокадзу Корээда «Магазинные воришки» и новая скадальная работа Ларса фон Триера «Дом, который построил Джек». Первая выйдет 4 октября, второй фильм – 29 ноября. Из параллельной каннской программы «Двухнедельник режиссеров» компания приобрела для российского проката криминальную драму «Нас не догонят» дебютантки Мари Мондж. Главные роли в фильме исполнили Стэйси Мартин из «Нимфоманки» того же Триера и Тахар Рахим. В числе новых интересных проектов компании можно отметить и фантастический триллер Vivarium, который еще только начнут снимать в Ирландии, премьера состоится на фестивале в Торонто, а мировой прокат ленты запланирован на 2020 год. В этой ленте главную роль играет Джесси Айзенберг.

Один из самых интересных релизов компании «Экспонента» – ромком с Киану Ривзом и Вайноной Райдер «Как женить холостяка» (раньше локализованное название звучало как «Пункт назначения: Свадьба». Картина обрела дату проката – компания планирует выпустить ее одновременно со всем миром 30 августа. Также в пакете «Экспоненты» пока не локализованное для отечественного зрителя драмеди Richard says goodbye с Джонни Деппом. Появилась в планах «Экспоненты» и новая работа Мишеля Хазанавичуса – семейная лента Lost prince с Омаром Си в главной роли. В компании считают, что у этой ленты есть все шансы на участие в «оскаровской» гонке. Как и у другого любопытного релиза – байопика «Колетт» с Кирой Найтли в роли французской писательницы Сидони-Габриэль Колетт, чей муж выдавал ее романы за свои. Картина выйдет в российский прокат 29 ноября.
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Джесси АйзенбергАлександр ГорчилинДжонни ДеппСтаси МартенКира НайтлиВайнона РайдерТахар РахимКиану РивзОмар СиЛарс фон ТриерМишель ХазанавичусСандра Хюллер
фильмы
КислотаМагазинные воришкиНимфоманка: Часть 1Пылающий

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