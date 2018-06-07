Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Умерла Кира Муратова

7 июня
2018 год

Новости кино >>
7 июня 2018
В Одессе на 84-ом году жизни скончалась кинорежиссер и сценарист Кира Георгиевна Муратова. Об этом сообщило украинское издание Buro 24/7 со ссылкой на мужа Муратовой Евгения Голубенко.

Умерла Кира Муратова

*
Кира Муратова - одна из самых известных женщин-режиссеров постсоветского пространства, с уникальной и мгновенно узнаваемой манерой, олицетворение нашего интеллектуального кино. Родилась 5 ноября 1934 в Бессарабии. Училась на филологическом факультете МГУ. В 1959 окончила режиссерский факультет ВГИКа (мастерская С. Герасимова и Т. Макаровой).С 1961 — режиссер Одесской киностудии. Первые фильмы сняла с Александром Муратовым. Известной стала после ее первых фильмов "Короткие встречи" (1967) и "Долгие проводы" (1971).
Народная артистка Украинской ССР (1990). Картина Муратовой "Астенический синдром" получила Серебряного медведя 40-го Берлинского кинофестиваля и премию "Ника" за лучший игровой фильм. Последней работой Муратовой в кино стала картина "Вечное возвращение" (2012).
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Евгений ГолубенкоКира Муратова
фильмы
Астенический синдромВечное возвращениеДолгие проводыКороткие встречи

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Леонид Неведомский
3 июня ушёл из жизни актёр Леонид Неведомский.
Тимур Миргалимов
3 июня ушёл из жизни актёр Тимур Миргалимов.
Александр Карпов
1 июня ушёл из жизни актёр Александр Карпов.

День рождения >>

Олег Голубицкий
Татьяна Друбич
Леонид Кулагин
Татьяна Лаврова
Марина Митрофанова
Иван Непомнящий
Юрий Сазонов
Людмила Свитова
Юрий Степанов
Дин Мартин
Лиам Нисон
Майкл Сера
Карл Урбан
Уильям Форсайт
Александра Хамкало
Либуше Шафранкова
все родившиеся 7 июня >>

Афиша кино >>

Заново родиться
мелодрама
Россия, 2016
Лето
биография, драма, музыкальный фильм
Россия, 2018
Красотка на всю голову
комедия
Китай, США, 2018
Первые
драма, исторический фильм, приключения, экранизация
Россия, 2018
Реинкарнация
драма, мистика, фильм ужасов
США, 2018
Решение о ликвидации
боевик, триллер
Россия, 2018
Фокстрот
драма
Израиль, Германия, Франция, Швейцария, 2017
Мир юрского периода 2
боевик, научная фантастика, приключения
Испания, США, 2018
Невидимый гость
криминальный фильм, триллер
Испания, 2016
Красный воробей
триллер, шпионский фильм, экранизация
США, 2018
Родственнички
комедия
Франция, 2018
Моя жизнь
драма, спортивный фильм
Россия, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью