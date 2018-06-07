Умерла Кира Муратова

В Одессе на 84-ом году жизни скончалась кинорежиссер и сценарист Кира Георгиевна Муратова
. Об этом сообщило украинское издание Buro 24/7 со ссылкой на мужа Муратовой Евгения Голубенко
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Кира Муратова - одна из самых известных женщин-режиссеров постсоветского пространства, с уникальной и мгновенно узнаваемой манерой, олицетворение нашего интеллектуального кино. Родилась 5 ноября 1934 в Бессарабии. Училась на филологическом факультете МГУ. В 1959 окончила режиссерский факультет ВГИКа (мастерская С. Герасимова и Т. Макаровой).С 1961 — режиссер Одесской киностудии. Первые фильмы сняла с Александром Муратовым. Известной стала после ее первых фильмов "Короткие встречи" (1967) и "Долгие проводы" (1971).
Народная артистка Украинской ССР (1990). Картина Муратовой "Астенический синдром" получила Серебряного медведя 40-го Берлинского кинофестиваля и премию "Ника" за лучший игровой фильм. Последней работой Муратовой в кино стала картина "Вечное возвращение" (2012).
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