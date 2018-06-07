Брэдли Купер и Леди Гага выступили дуэтом в трейлере фильма «Звезда родилась»

Интервью
Режиссер фильма «Дядя Саша» – о Чехове, Вайнштейне и Березовском.
Новости кино
Картина выйдет в российский прокат 4 октября текущего года.
Новости кино
Железная леди советской режиссуры, народная артистка Украины ушла в возрасте 83 лет.
Лайфстайл
Актриса стала гостьей программы «Судьба человека»
Лайфстайл
Актеры решили пойти на мировую
Лайфстайл
Актер побывал на шоу «Вдудь»
Ролики фильмов
История о жёнах грабителей, погибших при неудачном налёте.
Интервью
Глыба российского кино о губительности конкуренции, образности, жанрах, Триере и компьютерных стрелялках
Ролики фильмов
Реальная история самого молодого в Америке драгдиллера.
Фестивальная колонка
Смерть рядом что-то ела: лаконичный фильм про Вторую Мировую глазами маленькой девочки
Рецензии на фильмы
Ролики фильмов
Приключения очаровательного желтого автобота.
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