Джеймсу Айвори исполнилось 90 лет

Сегодня, 7 июня
, исполнилось 90
лет выдающемуся американскому режиссёру, сценаристу и продюсеру Джеймсу Айвори
.
Джеймс Фрэнсис Айвори
родился 7 июня 1928
года в Беркли (штат Калифорния). Его отец — ирландского происхождения, а мать родом из Франции. Учился в университете штата Орегон и Киношколе университета Южной Калифорнии, которую закончил в 1957-м. Начинал в документальном кино, много работал в Индии. В 1961-м вместе с продюсером Исмаилом Мерчантом
и писательницей Рут Правер Джабвалой
основал кинокомпанию «Мерчант-Айвори-Продакшнз».
В игровом кино дебютировал в 1963 году постановкой трагикомедии «Домовладелец»
, основанной на романе Джабвалы. На этапе монтажа в работе над картиной принял участие знаменитый индийский режиссёр Сатьяджит Рей
. Известность Айвори принёс целый ряд эталонных экранизаций классики начала XX века: произведений Генри Джеймса
(«Европейцы»
, «Бостонцы»
, «Золотая чаша»
) и Эдварда Форстера
(«Морис»
, «Комната с видом»
, «Усадьба Хауардс-Энд»
). Кроме того, мастер адаптировал для большого экрана романы Джин Рис
(«Квартет»
), Эвана Коннелла
(«Мистер и миссис Бридж»
) и Кадзуо Исигуро
(«На исходе дня»
, «Белая графиня»
). Всего на его счету 35
режиссёрских работ.
Обладатель 49
наград, включая три премии BAFTA, приз Каннского фестиваля и премию «Давид ди Донателло». На 90-й церемонии вручения наград премии «Оскар» Айвори получил заветную статуэтку за адаптированный сценарий к фильму Луки Гуаданьино «Зови меня своим именем»
, основанном на одноимённом романе Андре Асимана
. В настоящий момент пишет сценарий на основе статьи Рут Пройер Джабвалы для фильма Александра Пэйна «Завещание судьи»
.
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