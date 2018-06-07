Джеймсу Айвори исполнилось 90 лет

анонс

Картина Масахиро Иноуэ посвящена судьбам русских военнопленных, оказавшихся в лагере Мацуяма в годы русско-японской войны.

7 июня

Федор Бондарчук будет делать продолжение «Притяжения» за счет частных инвестиций

Актер и режиссер объявил о запуске платформы для инвестиций в российское кино.