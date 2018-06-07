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Джеймсу Айвори исполнилось 90 лет

7 июня
2018 год

Новости кино >>
7 июня 2018
Сегодня, 7 июня, исполнилось 90 лет выдающемуся американскому режиссёру, сценаристу и продюсеру Джеймсу Айвори.

Джеймсу Айвори исполнилось 90 лет

Джеймс Фрэнсис Айвори родился 7 июня 1928 года в Беркли (штат Калифорния). Его отец — ирландского происхождения, а мать родом из Франции. Учился в университете штата Орегон и Киношколе университета Южной Калифорнии, которую закончил в 1957-м. Начинал в документальном кино, много работал в Индии. В 1961-м вместе с продюсером Исмаилом Мерчантом и писательницей Рут Правер Джабвалой основал кинокомпанию «Мерчант-Айвори-Продакшнз».

В игровом кино дебютировал в 1963 году постановкой трагикомедии «Домовладелец», основанной на романе Джабвалы. На этапе монтажа в работе над картиной принял участие знаменитый индийский режиссёр Сатьяджит Рей. Известность Айвори принёс целый ряд эталонных экранизаций классики начала XX века: произведений Генри Джеймса («Европейцы», «Бостонцы», «Золотая чаша») и Эдварда Форстера («Морис», «Комната с видом», «Усадьба Хауардс-Энд»). Кроме того, мастер адаптировал для большого экрана романы Джин Рис («Квартет»), Эвана Коннелла («Мистер и миссис Бридж») и Кадзуо Исигуро («На исходе дня», «Белая графиня»). Всего на его счету 35 режиссёрских работ.

Обладатель 49 наград, включая три премии BAFTA, приз Каннского фестиваля и премию «Давид ди Донателло». На 90-й церемонии вручения наград премии «Оскар» Айвори получил заветную статуэтку за адаптированный сценарий к фильму Луки Гуаданьино «Зови меня своим именем», основанном на одноимённом романе Андре Асимана. В настоящий момент пишет сценарий на основе статьи Рут Пройер Джабвалы для фильма Александра Пэйна «Завещание судьи».
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