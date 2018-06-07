106-й Российский кинорынок: Роман Курцын стал ботаником

На 106-м Российском кинорынке состоялась презентация новой российской комедии «Всё или ничего
», главные роли в которой исполнили Роман Курцын
, Сергей Бурунов
, Владимир Епифанцев
и Юрий Стоянов
. Фильм рассказывает об офисных менеджерах-неудачниках, которые объединяются для того, чтобы свергнуть своего начальника. Режиссером ленты выступил Дмитрий Суворов
.
фото: Геннадий Авраменко
«Когда мы только читали сценарий, все герои были накачанными ребятами, но потом мы решили, что сломаем стереотипы, и в этом фильме я буду ботаником, толстяком и подкаблучником», – рассказал Курцын.
Сергей Бурунов сыграл туповатого охранника по кличке Коля черный ястреб.
«Он охранник, который когда-то мечтал стать бойцом спецназа, но немножко у него с когнитивными функциями мозга не очень», – пошутил Бурунов.
Владимир Епифанцев исполнил роль бандита-гея. Причем, по признанию Епифанцева, он узнал об этом только на съемочной площадке. Но роль принесла ему огромное удовольствие.
Комедия появится на российских экранах 6 декабря.
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