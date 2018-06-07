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106-й Российский кинорынок: Роман Курцын стал ботаником

7 июня
2018 год

Новости кино >>
7 июня 2018
На 106-м Российском кинорынке состоялась презентация новой российской комедии «Всё или ничего», главные роли в которой исполнили Роман Курцын, Сергей Бурунов, Владимир Епифанцев и Юрий Стоянов. Фильм рассказывает об офисных менеджерах-неудачниках, которые объединяются для того, чтобы свергнуть своего начальника. Режиссером ленты выступил Дмитрий Суворов.

106-й Российский кинорынок: Роман Курцын стал ботаником
фото: Геннадий Авраменко

«Когда мы только читали сценарий, все герои были накачанными ребятами, но потом мы решили, что сломаем стереотипы, и в этом фильме я буду ботаником, толстяком и подкаблучником», – рассказал Курцын.

Сергей Бурунов сыграл туповатого охранника по кличке Коля черный ястреб.

«Он охранник, который когда-то мечтал стать бойцом спецназа, но немножко у него с когнитивными функциями мозга не очень», – пошутил Бурунов.

Владимир Епифанцев исполнил роль бандита-гея. Причем, по признанию Епифанцева, он узнал об этом только на съемочной площадке. Но роль принесла ему огромное удовольствие.

Комедия появится на российских экранах 6 декабря.
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Сергей БуруновВладимир ЕпифанцевРоман КурцынЮрий СтояновДмитрий Суворов
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106-й Российский кинорынок: Роман Курцын стал ботаником фотографии
106-й Российский кинорынок: Роман Курцын стал ботаником фотографии
106-й Российский кинорынок: Роман Курцын стал ботаником фотографии
106-й Российский кинорынок: Роман Курцын стал ботаником фотографии
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