Федор Бондарчук будет делать продолжение «Притяжения» за счет частных инвестиций

Актер, режиссер, сопредседатель Попечительского совета фестиваля «Кинотавр» Федор Бондарчук в рамках работы 106-го Российского кинорынка объявил о создании онлайн-платформы CINEMICO для инвестиций в российское кино. Первыми проектами, куда зрители смогут вложить свои деньги, будут «Притяжение 2», сай-фай «Пассажир» и новый фильм Марюса Вайсберга.
фото: пресс-служба фестиваля "Кинотавр"
«Наша миссия – создать новую форму связи кинокомпаний и продюсеров с миллионами зрителей. Это не краудфандинговая платформа. Мы предлагаем свободные продюсерские проценты. Иногда их нет, иногда они разные – от 35% что является максимальным и до 1-2-3 процента. На платформе мы размещаем обсуждаемые проекты, уже имеющие под собой финансирование», – рассказал Бондарчук.
По его словам, в основном это будут потенциально кассовые проекты, уже имеющие минимум 50% подтвержденного со стороны государства и/или крупных инвесторов финансирование. Минимальный вход для потенциальных инвесторов на платформу – пять тысяч рублей. Первыми на площадке будут размещены студийный проекты Art Pictures – «Притяжение 2» Федора Бондарчука, «Вниз» Марюса Вайсберга, сай-фай «Пассажир», производством которой занимается студия «Водород» и анимационная лента «Баба Яга». Сбор инвестиций для второго «Притяжения» начнется 25 сентября. Бондарчук также не исключил, что таким же образом – за счет частных средств – может быть сделано «Притяжение 3».
«Вселенную «Притяжения» мы собираемся продвигать и создавать. Поэтому третье «Притяжение», я уверен, что будет, режиссера обсудим. Но эта часть будет создана без помощи государства по правилам Фонда кино, который не финансирует третьи части франшиз», – сказал Бондарчук.
CINEMICO можно назвать инвестиционной платформой, торговой площадкой и аналитическим порталом для монетизации визуального контента и, в первую очередь, кино. Команда площадки отбирает проекты будущих фильмов: оценивается коммерческий потенциал, качество сценариев, наличие договоров с профессиональной съемочной командой и актерами. Прошедшие отбор проекты размещаются на сайте для публичного привлечения инвестиций. После этого зрители получают доступ ко всей необходимой информации – по каждому новому проекту будут публиковаться новости, подробное описание команды, уникальные информационно-аналитические данные, а также будет доступен финансовый калькулятор. Благодаря этому инструменту инвестор сможет спрогнозировать потенциал проекта и рассчитать прибыль в зависимости от суммы вложения.
Для каждого проекта (фильма) создаются токены, которые являются цифровым аналогом прав полноценного участника. После того как проект размещен на сайте, и пользователи ознакомились со всей необходимой информацией, начинается первичное публичное размещение токенов фильма (ICO) – они становятся доступны для приобретения. Первичное размещение заканчивается через месяц, но не прекращается возможность покупать токены – одновременно заработает биржа, на которой инвесторы смогут продавать и покупать токены фильмов. Это обеспечит ликвидность и возможность в любое время менять свою долю участия в проектах. В этот период будут проходить съемки фильма, поступать новости со съемочной площадки, появляться трейлеры и первые отзывы. Все это будет влиять на прогноз кассовых сборов, на доходность токенов и их стоимость на бирже.
Юридические договора с кинокомпаниями строго фиксируют обязательства перечислять долю от кассовых сборов и всех прочих доходов инвесторам. В свою очередь блокчейн- технология гарантирует, что все поступившие от кинокомпаний средства будут прозрачно и равномерно распределены между инвесторами, пропорционально приобретенным токенам. Создатели площадки не планируют останавливаться на кино и в будущем на CINEMICO на суд зрителя выйдут сериалы, театр, интернет-контент и шоу. Следующая цель проекта — расширить географию до стран Европы, Азии и Америка.
обсуждение >>