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Константин Хабенский основал блокчейн-платформу Cinematix

7 июня
2018 год

Новости кино >>
7 июня 2018
Константин Хабенский примет активное участие в запуске блокчейн-платформы Cinematix. Как сообщает «Коммерсант», актёр и режиссёр планирует с помощью криптовалюты привлекать средства на съёмки кино в России, США и азиатских странах.

Проект основан Хабенским, бывшим председателем правления банка «Русский стандарт» Ильёй Зибаревым и совладельцем компании ICOBox Николаем Евдокимовым с партнёрами. В него уже вложено полтора миллиона долларов, далее его основатели намерены привлечь ещё 15–20 миллионов долларов на ICO, запланированном на текущее лето.

Константин Хабенский основал блокчейн-платформу Cinematix

На сайте платформы продюсерам предоставится возможность размещать заявки на производство фильмов, которые пользователи смогут поддержать любой суммой, приобретая криптовалюту CINX. Съёмки лент начнутся после накопления минимального лимита средств для осуществления проекта. В случае прибыльности кино инвесторы смогут рассчитывать на получение части доходов. Если фильм постигнет неудача, то предусмотрен механизм страхования рисков пользователя и возвращения ему средств. Выпуск токенов запланирован на июль, в сентябре должно завершиться ICO платформы, в ходе которого предполагается привлечь 15–20 миллионов долларов. Затем на Cinematix появятся кинокартины, отобранные продюсерским центром Константина Хабенского и экспертным советом платформы.

Ранее сообщалось, что актёр, режиссёр, сопредседатель Попечительского совета фестиваля «Кинотавр» Фёдор Бондарчук в рамках работы 106-го Российского кинорынка объявил о создании онлайн-платформы CINEMICO для инвестиций в российское кино. Первыми проектами, куда зрители смогут вложить свои деньги, будут «Притяжение 2», сай-фай «Пассажир» и новый фильм Марюса Вайсберга.
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