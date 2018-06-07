НИИ киноискусства находится на грани расформирования

НИИ киноискусства
будет расформирован.
«Фонд оплаты труда, освобождающийся от киноведов, передадут Музею кино. "Без пенсионеров". Музей кино и ВГИК должны урегулировать все формальности в течение ближайшего месяца. Или я сплю, и мне это всё снится?» –
рассказал о сложившейся ситуации на своей странице в социальной сети Facebook старший научный сотрудник, координатор направления анимации Государственного центрального музея кино Павел Шведов
.
Как сообщается на сайте ВГИКа, Научно-исследовательский институт киноискусства был создан по распоряжению Совета Министров СССР 21 сентября 1973
года как Научно-исследовательский институт теории и истории кино. С момента основания института в нём работали крупнейшие ученые – теоретики и историки кино, кинокритики, журналисты. В их числе Сергей Юткевич
, Владимир Баскаков
, Ростислав Юренев
, Юрий Ханютин
, Сергей Дробашенко
, Мирон Черненко
, Майя Туровская
и другие. Их усилиями институт стал не только центром отечественного киноведения, но и важной частью отечественного кинопроцесса.
С 2012 года НИИ киноискусства, включённый в состав ВГИКа, вышел на новый этап своего развития, отмеченный тесной взаимосвязью научной деятельности с учебным процессом. Кроме того, научные сотрудники института приняли активное участие в подготовке тематико-экспозиционного плана Музея ВГИК.
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