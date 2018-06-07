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НИИ киноискусства находится на грани расформирования

7 июня
2018 год

Новости кино >>
7 июня 2018
НИИ киноискусства будет расформирован.

«Фонд оплаты труда, освобождающийся от киноведов, передадут Музею кино. "Без пенсионеров". Музей кино и ВГИК должны урегулировать все формальности в течение ближайшего месяца. Или я сплю, и мне это всё снится?» – рассказал о сложившейся ситуации на своей странице в социальной сети Facebook старший научный сотрудник, координатор направления анимации Государственного центрального музея кино Павел Шведов.

НИИ киноискусства находится на грани расформирования
фото: iz.ru

Как сообщается на сайте ВГИКа, Научно-исследовательский институт киноискусства был создан по распоряжению Совета Министров СССР 21 сентября 1973 года как Научно-исследовательский институт теории и истории кино. С момента основания института в нём работали крупнейшие ученые – теоретики и историки кино, кинокритики, журналисты. В их числе Сергей Юткевич, Владимир Баскаков, Ростислав Юренев, Юрий Ханютин, Сергей Дробашенко, Мирон Черненко, Майя Туровская и другие. Их усилиями институт стал не только центром отечественного киноведения, но и важной частью отечественного кинопроцесса.

С 2012 года НИИ киноискусства, включённый в состав ВГИКа, вышел на новый этап своего развития, отмеченный тесной взаимосвязью научной деятельности с учебным процессом. Кроме того, научные сотрудники института приняли активное участие в подготовке тематико-экспозиционного плана Музея ВГИК.
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