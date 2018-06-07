Опубликован официальный постер комедии «Попробуй подкати»
, чьим информационным партнёром выступает Кино-театр.ру
.
Режиссёрский дебют и актёрский бенефис популярного европейского комика Франка Дюбоска
с блистательной Александрой Лами
представляет собой утончённую и остроумную картину с необычным социальным подтекстом.
По сюжету успешный бизнесмен, эгоистичный мачо и неисправимый врун пускает в ход все уловки, чтобы соблазнять девушек. Но однажды сам оказывается в крайне щекотливой ситуации.
Российская премьера картины состоится на открытии фестиваля «Французские каникулы» в Летнем Пионере в Парке Сокольники 3 июля
, а уже 5 июля
фильм выйдет в прокат.
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