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Опубликован официальный постер комедии «Попробуй подкати»

7 июня
2018 год

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7 июня 2018
Опубликован официальный постер комедии «Попробуй подкати», чьим информационным партнёром выступает Кино-театр.ру.

Опубликован официальный постер комедии «Попробуй подкати»

Режиссёрский дебют и актёрский бенефис популярного европейского комика Франка Дюбоска с блистательной Александрой Лами представляет собой утончённую и остроумную картину с необычным социальным подтекстом.

По сюжету успешный бизнесмен, эгоистичный мачо и неисправимый врун пускает в ход все уловки, чтобы соблазнять девушек. Но однажды сам оказывается в крайне щекотливой ситуации.

Российская премьера картины состоится на открытии фестиваля «Французские каникулы» в Летнем Пионере в Парке Сокольники 3 июля, а уже 5 июля фильм выйдет в прокат.
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