Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

На «Кинотавре» почтили память Киры Муратовой

7 июня
2018 год

Новости кино >>
7 июня 2018
На фестивале «Кинотавр», перед показом конкурсного фильма «Подбросы» Ивана И.Твердовского зрители почтили минутой молчания память Киры Муратовой, скончавшейся вчера вечером в возрасте 83 лет.

На «Кинотавре» почтили память Киры Муратовой

«Думаю, все без исключения сидящие в зале кинематографисты знают, что вчера поздно вечером скончалась одна из самых выдающихся фигур советского и постсоветского кинематографа, один из самых исключительных режиссеров, абсолютно радикальный художник, сохранивший с самого начала 1960-х годов и до конца своей жизни абсолютную внутреннюю свободу и независимость. Человек, лучшей памятью о котором, я думаю, будет возможность просто пересмотреть ее фильмы среди которых «Короткие встречи», «Долгие проводы», «Астенический синдром», «Перемена участи», «Увлеченья». Кира Георгиевна Муратова», – сказал президент фестиваля «Кинотавр» Александр Роднянский.

Кира Муратова - одна из самых известных женщин-режиссеров постсоветского пространства, с уникальной и мгновенно узнаваемой манерой, олицетворение нашего интеллектуального кино. Родилась 5 ноября 1934 в Бессарабии. Училась на филологическом факультете МГУ. В 1959 окончила режиссерский факультет ВГИКа (мастерская С. Герасимова и Т. Макаровой).С 1961-го была режиссером Одесской киностудии.

Ее картины получали призы Берлинского кинофестиваля, смотра в Локарно, Одесского международного кинофестиваля, фестиваля «Кинотавр», премии «Ника», «Белый слон» и множество других наград.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Памяти Киры Муратовой: Она сама
Поиск по меткам
Кинотавр 2018
персоны
Кира МуратоваАлександр РоднянскийИван Твердовский (II)
фильмы
Астенический синдромДолгие проводыКороткие встречиПеремена участиПодбросыУвлеченья

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Кира Муратова
6 июня ушла из жизни режиссёр Кира Муратова.
Леонид Неведомский
3 июня ушёл из жизни актёр Леонид Неведомский.
Тимур Миргалимов
3 июня ушёл из жизни актёр Тимур Миргалимов.
Александр Карпов
1 июня ушёл из жизни актёр Александр Карпов.

День рождения >>

Олег Голубицкий
Татьяна Друбич
Леонид Кулагин
Татьяна Лаврова
Марина Митрофанова
Иван Непомнящий
Юрий Сазонов
Людмила Свитова
Юрий Степанов
Дин Мартин
Лиам Нисон
Майкл Сера
Карл Урбан
Уильям Форсайт
Александра Хамкало
Либуше Шафранкова
все родившиеся 7 июня >>

Афиша кино >>

Заново родиться
мелодрама
Россия, 2016
Лето
биография, драма, музыкальный фильм
Россия, 2018
Первые
драма, исторический фильм, приключения, экранизация
Россия, 2018
Красотка на всю голову
комедия
Китай, США, 2018
Реинкарнация
драма, мистика, фильм ужасов
США, 2018
Решение о ликвидации
боевик, триллер
Россия, 2018
Фокстрот
драма
Израиль, Германия, Франция, Швейцария, 2017
Мир юрского периода 2
боевик, научная фантастика, приключения
Испания, США, 2018
Невидимый гость
криминальный фильм, триллер
Испания, 2016
Красный воробей
триллер, шпионский фильм, экранизация
США, 2018
Родственнички
комедия
Франция, 2018
Моя жизнь
драма, спортивный фильм
Россия, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью