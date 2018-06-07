На «Кинотавре» почтили память Киры Муратовой

На фестивале «Кинотавр», перед показом конкурсного фильма «Подбросы
» Ивана И.Твердовского
зрители почтили минутой молчания память Киры Муратовой
, скончавшейся вчера вечером в возрасте 83 лет.
«Думаю, все без исключения сидящие в зале кинематографисты знают, что вчера поздно вечером скончалась одна из самых выдающихся фигур советского и постсоветского кинематографа, один из самых исключительных режиссеров, абсолютно радикальный художник, сохранивший с самого начала 1960-х годов и до конца своей жизни абсолютную внутреннюю свободу и независимость. Человек, лучшей памятью о котором, я думаю, будет возможность просто пересмотреть ее фильмы среди которых «Короткие встречи», «Долгие проводы», «Астенический синдром», «Перемена участи», «Увлеченья». Кира Георгиевна Муратова
», – сказал президент фестиваля «Кинотавр» Александр Роднянский
.
Кира Муратова - одна из самых известных женщин-режиссеров постсоветского пространства, с уникальной и мгновенно узнаваемой манерой, олицетворение нашего интеллектуального кино. Родилась 5 ноября 1934 в Бессарабии. Училась на филологическом факультете МГУ. В 1959 окончила режиссерский факультет ВГИКа (мастерская С. Герасимова и Т. Макаровой).С 1961-го была режиссером Одесской киностудии.
Ее картины получали призы Берлинского кинофестиваля, смотра в Локарно, Одесского международного кинофестиваля, фестиваля «Кинотавр», премии «Ника», «Белый слон» и множество других наград.
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