Сергей Гинзбург приступил к съёмкам сериала «Отчим»

Сергей Гинзбург в Минске приступил к съёмкам исторической саги «Отчим», заказанной Первым каналом, сообщает пресс-служба «Киностудии КИТ», ответственной за производство сериала вместе с кинокомпанией «Бонанза».
фото: Пресс-служба «Киностудии КИТ»
Главная героиня – молодая женщина Настя – семь лет ждёт с фронта своего любимого мужа. Первая красавица села невольно привлекает к себе взгляды всех мужиков. Бабы сочувствуют её горю, но судачат, что Настя «не в себе», – кидается на каждый стук в дверь в надежде, что это он – её любимый муж, наконец, добравшийся до родного дома, или кто-то с вестью от него... Ожидание и вера – вот, чем живут Настя, её маленький сын Миша и отец пропавшего без вести мужа Василий Прохорович. Это реальная история крохотного посёлка, затерянного в таких глубинках нашей страны, что до начала 60-х годов в домах жгли лучины.
16-серийный сериал охватит события, происходящие в послевоенной деревне в течение 15 лет и жизнь двух поколений: родителей и взрослеющих детей. История, основанная на воспоминаниях и личном опыте, расскажет о стойких людях, выживающих в самые непростые для страны годы, которые верят в лучшее, ищут счастья и учатся заново любить жизнь. Главные роли играют Карина Андоленко, Артём Быстров, Александр Бухаров и Владимир Гостюхин.
«Мне очень понравился сценарий – замечательная история, которую написал Николай Лырчиков, во многом автобиографична. Это послевоенные годы, сибирская деревня и история одной семьи. Одной семьи, одной деревни, а в результате и история одной страны. Прежде всего, в центре сюжета – потрясающие человеческие судьбы. Автор очень точно чувствует жизнь, всё происходящее – правда. И эта правда поражает своей то фантастичностью, то трагичностью. Поэтому я и выбрал этот сценарий. В нём есть самое главное, что должно быть в кино, – человеческая судьба», – рассказал о сериале Сергей Гинзбург.
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