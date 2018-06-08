Сергей Гинзбург приступил к съёмкам сериала «Отчим»

ревью

Новости кино Ещё больше паучков в трейлере мультфильма «Человек-паук: Через вселенные» Анимационный комикс выйдет в прокат 20 декабря 2018 года.

Ролики фильмов «Ральф против интернета» Ральф и Ванилопа фон Кекс выходят за пределы зала игровых автоматов и отправляются покорять бескрайние просторы Интернета.

История кино Старшеклассник Саймон как новый тип голливудского персонажа в кино на школьную тему История первой юношеской влюбленности симпатичного старшеклассника.

Главная тема Памяти Киры Муратовой: Она сама Про нездешнее кино и свободу во всем

Новости кино НИИ киноискусства находится на грани расформирования Музей кино и ВГИК урегулируют все формальности в течение ближайшего месяца.