Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Сергей Гинзбург приступил к съёмкам сериала «Отчим»

8 июня
2018 год

Новости кино >>
8 июня 2018
Сергей Гинзбург в Минске приступил к съёмкам исторической саги «Отчим», заказанной Первым каналом, сообщает пресс-служба «Киностудии КИТ», ответственной за производство сериала вместе с кинокомпанией «Бонанза».

Сергей Гинзбург приступил к съёмкам сериала «Отчим»
фото: Пресс-служба «Киностудии КИТ»

Главная героиня – молодая женщина Настя – семь лет ждёт с фронта своего любимого мужа. Первая красавица села невольно привлекает к себе взгляды всех мужиков. Бабы сочувствуют её горю, но судачат, что Настя «не в себе», – кидается на каждый стук в дверь в надежде, что это он – её любимый муж, наконец, добравшийся до родного дома, или кто-то с вестью от него... Ожидание и вера – вот, чем живут Настя, её маленький сын Миша и отец пропавшего без вести мужа Василий Прохорович. Это реальная история крохотного посёлка, затерянного в таких глубинках нашей страны, что до начала 60-х годов в домах жгли лучины.

16-серийный сериал охватит события, происходящие в послевоенной деревне в течение 15 лет и жизнь двух поколений: родителей и взрослеющих детей. История, основанная на воспоминаниях и личном опыте, расскажет о стойких людях, выживающих в самые непростые для страны годы, которые верят в лучшее, ищут счастья и учатся заново любить жизнь. Главные роли играют Карина Андоленко, Артём Быстров, Александр Бухаров и Владимир Гостюхин.

«Мне очень понравился сценарий – замечательная история, которую написал Николай Лырчиков, во многом автобиографична. Это послевоенные годы, сибирская деревня и история одной семьи. Одной семьи, одной деревни, а в результате и история одной страны. Прежде всего, в центре сюжета – потрясающие человеческие судьбы. Автор очень точно чувствует жизнь, всё происходящее – правда. И эта правда поражает своей то фантастичностью, то трагичностью. Поэтому я и выбрал этот сценарий. В нём есть самое главное, что должно быть в кино, – человеческая судьба», – рассказал о сериале Сергей Гинзбург.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Новая роль Карины Андоленко
Сергей Гинзбург снимает сериал про Рихарда Зорге
Поиск по меткам
Российские сериалы
персоны
Карина АндоленкоАлександр БухаровАртём БыстровСергей ГинзбургВладимир ГостюхинНиколай Лырчиков

фотографии >>
Сергей Гинзбург приступил к съёмкам сериала «Отчим» фотографии
Сергей Гинзбург приступил к съёмкам сериала «Отчим» фотографии
Сергей Гинзбург приступил к съёмкам сериала «Отчим» фотографии
Сергей Гинзбург приступил к съёмкам сериала «Отчим» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Кира Муратова
6 июня ушла из жизни режиссёр Кира Муратова.
Леонид Неведомский
3 июня ушёл из жизни актёр Леонид Неведомский.
Тимур Миргалимов
3 июня ушёл из жизни актёр Тимур Миргалимов.
Александр Карпов
1 июня ушёл из жизни актёр Александр Карпов.

День рождения >>

Ирина Акулова
Юлия Ауг
Вера Баханкова
Тарас Бибич
Екатерина Вуличенко
Клавдия Коршунова
Екатерина Порубель
Виктория Романенко
Александр Якин
Соня Брага
Фрэнк Грилло
Тэйн МакКлюр
Джулианна Маргулис
Габи Морле
Эдуарду Московис
Роберт Престон
все родившиеся 8 июня >>

Афиша кино >>

Дело Собчака
биография
Россия, 2018
Заново родиться
мелодрама
Россия, 2016
Лето
биография, драма, музыкальный фильм
Россия, 2018
Первые
драма, исторический фильм, приключения, экранизация
Россия, 2018
Красотка на всю голову
комедия
Китай, США, 2018
Реинкарнация
драма, мистика, фильм ужасов
США, 2018
Решение о ликвидации
боевик, триллер
Россия, 2018
Фокстрот
драма
Израиль, Германия, Франция, Швейцария, 2017
Мир юрского периода 2
боевик, научная фантастика, приключения
Испания, США, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью