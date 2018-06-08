На «Кинотавре» представили новый фильм Натальи Меркуловой и Алексея Чупова

фото: Екатерина Филиппова, Наталья Меркулова, Алексей Чупов/Пресс-служба "Кинотавра"
«Это история про человека, который заболел раком, все приговоры врачей были плохими, он готовился к смерти, но в какой-то момент услышал легенду о том, что, если попробовать поменять личность, можно отпугнуть смерть. И наш герой следует этой легенде, его новая личность – женщина», – рассказала Наталья Меркулова.
«Они очень крутые ребята и пошли на беспрецедентные условия. Для нас Женя в этом фильме открылся с новой стороны. Наташу Кудряшову мы больше знаем как режиссера. Мы с Лешей не поверили, что получили такую актрису – она нас покорила», – подчеркнула Меркулова.
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