Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

На «Кинотавре» представили новый фильм Натальи Меркуловой и Алексея Чупова

8 июня
2018 год

Новости кино >>
8 июня 2018
На 29-м Открытом российском фестивале «Кинотавр» прошла презентация нового проекта «Человек, который удивил всех» Натальи Меркуловой и Алексея Чупова, пять лет назад получивших в Сочи приз за лучший дебют – фильм «Интимные места».

На «Кинотавре» представили новый фильм Натальи Меркуловой и Алексея Чупова
фото: Екатерина Филиппова, Наталья Меркулова, Алексей Чупов/Пресс-служба "Кинотавра"

«Это история про человека, который заболел раком, все приговоры врачей были плохими, он готовился к смерти, но в какой-то момент услышал легенду о том, что, если попробовать поменять личность, можно отпугнуть смерть. И наш герой следует этой легенде, его новая личность – женщина», – рассказала Наталья Меркулова.

Главную роль в ленте сыграл Евгений Цыганов. Роль его жены исполнила Наталья Кудряшова, режиссер ленты «Пионеры-герои».

«Они очень крутые ребята и пошли на беспрецедентные условия. Для нас Женя в этом фильме открылся с новой стороны. Наташу Кудряшову мы больше знаем как режиссера. Мы с Лешей не поверили, что получили такую актрису – она нас покорила», – подчеркнула Меркулова.

В фильме также сыграли Максим Виторган, Юрий Кузнецов, Ксения Кутепова. Оператором ленты выступил Март Таниель, работавший и над предыдущей лентой Чупова и Меркуловой. Продюсером выступает Екатерина Филиппова. Фильм производится в копродукции России, Франции и Эстонии.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Поиск по меткам
КинотаврКинотавр 2018Российские фильмы
персоны
Максим ВиторганНаталья КудряшоваЮрий КузнецовКсения КутеповаНаталья МеркуловаМарт ТаниельЕкатерина ФилипповаЕвгений ЦыгановАлексей Чупов
фильмы
Интимные местаПионеры-герои

фотографии >>
На «Кинотавре» представили новый фильм Натальи Меркуловой и Алексея Чупова фотографии
На «Кинотавре» представили новый фильм Натальи Меркуловой и Алексея Чупова фотографии
На «Кинотавре» представили новый фильм Натальи Меркуловой и Алексея Чупова фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
№ 1
Алексей Р. (Москва)   8.06.2018 - 16:53
... Ссылка на фильм не открывается, проверьте. Хотя уже по тексту понятно, что напрасно ожидать что-то вменяемое от фильма этого "режиссёра" (Меркуловой) . читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Игорь Лях
8 июня ушёл из жизни актёр Игорь Лях.
Кира Муратова
6 июня ушла из жизни режиссёр Кира Муратова.

День рождения >>

Ирина Акулова
Юлия Ауг
Вера Баханкова
Тарас Бибич
Екатерина Вуличенко
Клавдия Коршунова
Екатерина Порубель
Виктория Романенко
Александр Якин
Соня Брага
Фрэнк Грилло
Тэйн МакКлюр
Джулианна Маргулис
Габи Морле
Эдуарду Московис
Роберт Престон
все родившиеся 8 июня >>

Афиша кино >>

Дело Собчака
биография
Россия, 2018
Заново родиться
мелодрама
Россия, 2016
Лето
биография, драма, музыкальный фильм
Россия, 2018
Первые
драма, исторический фильм, приключения, экранизация
Россия, 2018
Красотка на всю голову
комедия
Китай, США, 2018
Реинкарнация
драма, мистика, фильм ужасов
США, 2018
Решение о ликвидации
боевик, триллер
Россия, 2018
Фокстрот
драма
Израиль, Германия, Франция, Швейцария, 2017
Мир юрского периода 2
боевик, научная фантастика, приключения
Испания, США, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью