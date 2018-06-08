Аль Пачино впервые поработает с Квентином Тарантино

Аль Пачино
официально утверждён на одну из ролей в новой картине Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде»
. Как сообщает издание Variety
, мастер предстанет в образе Марвина Шварца ‒ актёрского агента персонажа Леонардо ДиКаприо
.
Главные роли в девятом фильме известного режиссёра исполнят ДиКаприо и Брэд Питт
. Первый станет бывшим актёром телевестерна Bounty Law Риком Далтоном, а второй — его дублёром Клиффом Бутом. Оба тщетно пытаются пробиться в Голливуд образца 1969-го. Но всё меняется, когда обнаруживается, что соседкой Рика является знаменитая актриса Шэрон Тейт
(Марго Робби
), жена режиссёра Романа Полански
, ставшая впоследствии жертвой банды Чарльза Мэнсона
.
В актёрском ансамбле фильма также числятся Бёрт Рейнольдс
, Тим Рот
, Майкл Мэдсен
, Курт Расселл
, Тимоти Олифэнт
, Дамиан Льюис
(сыграет Стива Маккуина
), Дакота Фэннинг
(предстанет в образе Линетт Фромм
, члена семьи Мэнсона), Люк Перри
, Эмиль Хирш
, Клифтон Коллинс-младший
, Николас Хэммонд
(станет Сэмом Уэнамейкером
) и Кит Джефферсон
. Продюсерами выступают Дэвид Хеймэн
и Шэннон Макинтош
.
Релиз фильма запланирован на 9 августа 2019
года. Съёмки в Лос-Анджелесе начнутся этим летом.
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