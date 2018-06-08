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Аль Пачино впервые поработает с Квентином Тарантино

8 июня
2018 год

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8 июня 2018
Аль Пачино официально утверждён на одну из ролей в новой картине Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде». Как сообщает издание Variety, мастер предстанет в образе Марвина Шварца ‒ актёрского агента персонажа Леонардо ДиКаприо.

Аль Пачино впервые поработает с Квентином Тарантино
фото: joblo.com

Главные роли в девятом фильме известного режиссёра исполнят ДиКаприо и Брэд Питт. Первый станет бывшим актёром телевестерна Bounty Law Риком Далтоном, а второй — его дублёром Клиффом Бутом. Оба тщетно пытаются пробиться в Голливуд образца 1969-го. Но всё меняется, когда обнаруживается, что соседкой Рика является знаменитая актриса Шэрон Тейт (Марго Робби), жена режиссёра Романа Полански, ставшая впоследствии жертвой банды Чарльза Мэнсона.

В актёрском ансамбле фильма также числятся Бёрт Рейнольдс, Тим Рот, Майкл Мэдсен, Курт Расселл, Тимоти Олифэнт, Дамиан Льюис (сыграет Стива Маккуина), Дакота Фэннинг (предстанет в образе Линетт Фромм, члена семьи Мэнсона), Люк Перри, Эмиль Хирш, Клифтон Коллинс-младший, Николас Хэммонд (станет Сэмом Уэнамейкером) и Кит Джефферсон. Продюсерами выступают Дэвид Хеймэн и Шэннон Макинтош.

Релиз фильма запланирован на 9 августа 2019 года. Съёмки в Лос-Анджелесе начнутся этим летом.
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