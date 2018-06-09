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Степан Девонин спасает собак в трейлере «Сердца мира»

9 июня
2018 год

Новости кино >>
9 июня 2018
В сети появился трейлер фильма Наталии Мещаниновой «Сердце мира», чей премьерный показ состоится сегодня, 9 июня, в рамках основного конкурса 29-ого Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр».



В центре сюжета — молодой ветеринар Егор, который работает на одной из тренировочных станций для охотничьих собак где-то в глуши. Лисы, олени, барсуки, собаки — это его жизнь. Живёт он в пристройке рядом с домом хозяина. Лечит зверьё, чистит клетки, следит за рабочими, встречает клиентов и их собак. С животными ему проще, чем с людьми. Он берётся за любую работу, лишь бы стать своим для хозяина станции Николая Ивановича и его близких. Егору хочется почти невозможного — стать частью этой семьи.

Сценарий картины Мещанинова написала в соавторстве с исполнителем главной роли Степаном Девониным и Борисом Хлебниковым. В фильме также снялись Дмитрий Поднозов, Яна Сексте, Екатерина Васильева, Евгений Сытый и Витя Оводков.

«Сердце мира» выйдет в прокат 27 сентября текущего года.
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