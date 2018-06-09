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Новости кино «Яндекс» обвинили в пособничестве пиратам Аркадию Воложу пришло письмо от правообладателей с требованием убрать из поисковой выдачи ссылки на нелегальные ресурсы.

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