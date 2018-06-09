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«Яндекс» обвинили в пособничестве пиратам

9 июня
2018 год

Новости кино >>
9 июня 2018
Гендиректору группы компаний «Яндекс» Аркадию Воложу пришло письмо от крупнейших производителей и распространителей контента в России с требованием убрать из поисковой выдачи ссылки на пиратские ресурсы, сообщают «Ведомости».

В обращении стоят подписи гендиректора Национальной федерации музыкальной индустрии Леонида Агронова, гендиректора ассоциации «Интернет-видео» Алексея Бырдина, предправления Ассоциации продюсеров кино и телевидения Сергея Сельянова и президента Медиа-коммуникационного союза Павла Степанова.

«Яндекс» обвинили в пособничестве пиратам
фото: vedomosti.ru

В письме утверждается, что «Яндекс», не удаляя ссылки на пиратские сайты, способствует росту пиратства в стране. Авторы призывают создателей поисковика «использовать все доступные методы для выявления нелегального контента и устранения его как из поисковой выдачи, так и из приложений и сервисов "Яндекса"». Ради этого следует разработать меморандум о недопустимости распространения нелегальных ресурсов, который должны будут подписать все производители и распространители контента, правообладатели и поисковые системы, доступные в рунете. Аналогичное письмо получит в ближайшее время и руководство Google.

Согласно данным авторов обращения, более 80% трафика на нелегальные ресурсы составляет поиск, а доля «Яндекса» на примере десяти крупнейших нелегальных ресурсов в поисковом трафике составляет около 78%. При этом ссылки на пиратские сайты в поисковой выдаче на «Яндексе» оказываются в приоритете. Кроме того, «Яндекс.Видео» выдаёт плееры с заблокированных нелегальных ресурсов, а зеркала подобных сайтов очень быстро попадают в топ поисковой выдачи. Тем не менее, «Яндекс» внимательно следит за пиратами и удаляет соответствующие ссылки из поисковой выдачи. Правда, это практикуется в США. В остальных странах поисковик вынужден подчиняться американскому закону об авторском праве в цифровую эпоху DMCA (Digital Millennium Copyright Act), призывающему удалять ссылки на нелегальные копии контента по требованиям правообладателей.
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