Евгений Харитонов предстал в образе Льва Толстого в трейлере «Истории одного назначения»

Это пронзительный и трагический рассказ о событиях, участником которых оказывается сам граф Лев Николаевич Толстой (Евгений Харитонов). В пехотном полку в Тульской области, куда отправляется на службу вдохновлённый передовыми идеями столичный поручик Григорий Колокольцев (Алексей Смирнов), происходит преступление. Солдату, на плечи которого ложится вина, грозит военный трибунал и расстрел. Колокольцев обращается за помощью к графу Толстому, который решает защитить невиновного. Острая история о сложности выбора и верности собственным идеалам основана на реальных событиях.
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