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Евгений Харитонов предстал в образе Льва Толстого в трейлере «Истории одного назначения»

9 июня
2018 год

Новости кино >>
9 июня 2018
Опубликован трейлер драмы Авдотьи Смирновой «История одного назначения», чей первый показ состоялся 8 июня в рамках основного конкурса 29-го Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр».



Это пронзительный и трагический рассказ о событиях, участником которых оказывается сам граф Лев Николаевич Толстой (Евгений Харитонов). В пехотном полку в Тульской области, куда отправляется на службу вдохновлённый передовыми идеями столичный поручик Григорий Колокольцев (Алексей Смирнов), происходит преступление. Солдату, на плечи которого ложится вина, грозит военный трибунал и расстрел. Колокольцев обращается за помощью к графу Толстому, который решает защитить невиновного. Острая история о сложности выбора и верности собственным идеалам основана на реальных событиях.

В фильме также заняты Ирина Горбачёва, Игорь Золотовицкий, Анна Михалкова, Анна Пармас, Андрей Смирнов, Алексей Макаров, Татьяна Колганова и другие актёры. За визуальную составляющую отвечает оператор-постановщик Максим Осадчий.

«История одного назначения» выйдет в прокат 6 сентября текущего года.
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