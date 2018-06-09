За адаптацию романа «Шантарам» возьмётся Apple

Apple пригрел у себя телевизионную адаптацию бестселлера австралийского писателя Грегори Дэвида Робертса «Шантарам»
.
Согласно Variety
, сценарий к сериалу напишет Эрик Уоррен Сингер
. Он же числится исполнительным продюсером вместе с Дэвидом Мэнсоном
, Андреа Бэррон
, Стивом Голином
и Николь Клеменс
.
Главным героем автобиографического романа является бывший вор и наркоман, который в 1980-х сбегает из австралийской тюрьмы в Бомбей. Книга была впервые издана в Австралии в 2003 году. С тех пор произведение перевели на 39 языков, а его суммарный тираж составляет шесть миллионов экземпляров.
Ранее сообщалось, что права на экранизацию романов «Шантарам» и «Тень горы»
приобрели продюсерские студии Anonymous Content и Paramount TV.
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