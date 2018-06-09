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За адаптацию романа «Шантарам» возьмётся Apple

9 июня
2018 год

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9 июня 2018
Apple пригрел у себя телевизионную адаптацию бестселлера австралийского писателя Грегори Дэвида Робертса «Шантарам».

За адаптацию романа «Шантарам» возьмётся Apple
фото: variety.com

Согласно Variety, сценарий к сериалу напишет Эрик Уоррен Сингер. Он же числится исполнительным продюсером вместе с Дэвидом Мэнсоном, Андреа Бэррон, Стивом Голином и Николь Клеменс.

Главным героем автобиографического романа является бывший вор и наркоман, который в 1980-х сбегает из австралийской тюрьмы в Бомбей. Книга была впервые издана в Австралии в 2003 году. С тех пор произведение перевели на 39 языков, а его суммарный тираж составляет шесть миллионов экземпляров.

Ранее сообщалось, что права на экранизацию романов «Шантарам» и «Тень горы» приобрели продюсерские студии Anonymous Content и Paramount TV.
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