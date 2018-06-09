Джеймс Макэвой заменит Дэниэла Крэйга

Джеймс Макэвой
составит компанию Дафн Кин
в сериале «Тёмные начала»
по одноимённой трилогии Филипа Пулмана
.
Как сообщает Deadline
, актёр воплотит образ лорда Азриэла, отца главной героини в исполнении Кин, которого в киноэкранизации сыграл Дэниэл Крэйг
. В качестве её наставника предстанет Кларк Питерс
, а аэронавтом Ли Скорсби станет Лин-Мануэль Миранда
. Режиссёром новой экранизации выступит Том Хупер
. Над сценарием работает Джек Торн
.
Зрителям поведают о девочке-сироте Лире, исследующей параллельные вселенные, населённые ведьмами, деймонами (души, воплощённые в теле животного) и бронированными медведями. Девочка отправится на поиски пропавшего друга и разгадает секреты таинственной организации, похищающей детей.
Первая книга фантастической трилогии Пулмана «Северное сияние»
была опубликована в 1995 году. Позже вышли продолжения «Чудесный нож»
и «Янтарный телескоп»
. Работа попала в список 200 лучших книг по версии BBC, а в 2007 году на экранах появился фильм «Золотой компас»
, снятый по первому роману трилогии.
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