Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Джеймс Макэвой заменит Дэниэла Крэйга

9 июня
2018 год

Новости кино >>
9 июня 2018
Джеймс Макэвой составит компанию Дафн Кин в сериале «Тёмные начала» по одноимённой трилогии Филипа Пулмана.

Джеймс Макэвой заменит Дэниэла Крэйга

Как сообщает Deadline, актёр воплотит образ лорда Азриэла, отца главной героини в исполнении Кин, которого в киноэкранизации сыграл Дэниэл Крэйг. В качестве её наставника предстанет Кларк Питерс, а аэронавтом Ли Скорсби станет Лин-Мануэль Миранда. Режиссёром новой экранизации выступит Том Хупер. Над сценарием работает Джек Торн.

Зрителям поведают о девочке-сироте Лире, исследующей параллельные вселенные, населённые ведьмами, деймонами (души, воплощённые в теле животного) и бронированными медведями. Девочка отправится на поиски пропавшего друга и разгадает секреты таинственной организации, похищающей детей.

Первая книга фантастической трилогии Пулмана «Северное сияние» была опубликована в 1995 году. Позже вышли продолжения «Чудесный нож» и «Янтарный телескоп». Работа попала в список 200 лучших книг по версии BBC, а в 2007 году на экранах появился фильм «Золотой компас», снятый по первому роману трилогии.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Дафн Кин станет главной героиней экранизации романов Филипа Пулмана
Поиск по меткам
фэнтезиЭкранизация
персоны
Дэниэл КрэйгДжеймс МакэвойЛин-Мануэль МирандаКларк ПитерсТом Хупер
фильмы
Темные начала: Золотой компас

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Игорь Охлупин
9 июня ушёл из жизни актёр Игорь Охлупин.
Игорь Лях
8 июня ушёл из жизни актёр Игорь Лях.
Кира Муратова
6 июня ушла из жизни режиссёр Кира Муратова.

День рождения >>

Пётр Баранчеев
Всеволод Болдин
Лукерья Ильяшенко
Георгий Куликов
Елена Панова
Сергей Плотников (II)
Татьяна Рассказова
Анна Табанина
Григорий Шевчук
Франсуаза Арнуль
Виргилиуш Грынь
Джонни Депп
Марио Донатоне
Натали Портман
Мэй Уитмэн
Майкл Дж. Фокс
все родившиеся 9 июня >>

Афиша кино >>

Дело Собчака
биография
Россия, 2018
Заново родиться
мелодрама
Россия, 2016
Лето
биография, драма, музыкальный фильм
Россия, 2018
Первые
драма, исторический фильм, приключения, экранизация
Россия, 2018
Решение о ликвидации
боевик, триллер
Россия, 2018
Красотка на всю голову
комедия
Китай, США, 2018
Реинкарнация
драма, мистика, фильм ужасов
США, 2018
Фокстрот
драма
Израиль, Германия, Франция, Швейцария, 2017
Мир юрского периода 2
боевик, научная фантастика, приключения
Испания, США, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью