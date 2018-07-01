Семён Трескунов и Евгений Цыганов сыграли одного персонажа

Оксана Карас
завершила работу над картиной «У ангела ангина»
, основанной на повести известного ленинградского прозаика и поэта Вадима Шефнера «Сестра печали»
. Название фильму дала строчка из его стихотворения, уточняет пресс-служба компании «ВайТ Медиа», ответственной за производство ленты.
Бывшему детдомовцу Толе Ковригину по кличке Чухна – 18 лет. Он и его друзья, Костя Синявый и Володя Шкилет, живут в одной комнате на Васильевском острове в самом прекрасном городе на земле - Ленинграде. Синявый любит кутить и флиртовать с девушками, которых называет «кошки-милашки». Шкилет пишет стихи и мечтает поступить в военное училище. Они гуляют, пьют вино, спорят, ревнуют, танцуют фокстроты, верят в свое счастливое будущее и игнорируют все приметы грядущей катастрофы. На дворе – белые ночи и поздняя весна 1940 года. Мир замер на пороге войны. А Чухна встречает любовь всей своей жизни – Лёлю (Мария Крылова
). Фронт, блокада, смерть самых близких и неминуемое взросление – впереди. А сейчас они молоды и беспечны. И счастливы, как уже никогда больше не будут.
Действие разворачивается сразу в двух временах – в 60-е и 40-е годы. Главный герой в 60-х – уже не просто Чухна, а успешный драматург Анатолий Ковригин. Вместе с приехавшим в командировку на один день другом детства они гуляют, шутят, выпивают, болтают как будто о чепухе и вспоминают. И оказывается, что события далекой юности не такие уж давние и забытые, а наоборот: всё очень живо, остро и навсегда в сердце героев. Прошлое имеет удивительную власть над ними и хранит свои тайны.
«Фильм "У ангела ангина" – о времени настолько жестоком и трагичном, что даже у небесных ангелов не хватало сил беречь и спасать тех, кто, казалось бы, находился под защитой самых сильных молитв любящего сердца. Мне хотелось, чтобы история звучала современно. Важно было рассказать её так, чтобы восемнадцатилетние экранные герои, которых отделяет от зрителей почти 80 лет, были близкими и понятными, а их переживания – узнаваемыми и актуальными. Да, они ходят без гаджетов и мобильных телефонов, да, они не так искушены, как мы, но молодость всегда молодость. И проблемы одни и те же – поиск себя, самоутверждение, любовь, дружба, ревность. Они влюбляются, выпивают, танцуют, ревнуют, делают глупости, живут беспечно и самозабвенно, совершенно игнорируя все очевидные и неотвратимые приметы надвигающейся катастрофы. И это танец на краю пропасти, и каждое бытовое движение в нём кажется в тысячу раз трагичней и значимей – потому что мы-то знаем, что завтра была война», –
рассказала о своей новой работе Оксана Карас.
Юного Чухну играет Семён Трескунов
. «Семён нам всем сразу понравился, он очень соответствует тому поколению и атмосфере того времени», –
считает генеральный продюсер «ВайТ Медиа» Юлия Сумачева
. Но эту роль он «делит на двоих» с Евгением Цыгановым
, играющим взрослого Чухну, 25 лет спустя.
В картине также заняты Таисия Вилкова
, Ирина Пегова
, Юлия Ауг
, Александр Яценко
, Николай Фоменко
, Данил Стеклов
, Василий Буткевич
, Артём Немов
, Надежда Толубеева
и другие актёры. Сценарий написал Дмитрий Новосёлов
, за визуальную составляющую отвечает Сергей Мачильский
. Съёмки проходили в Санкт-Петербурге и Москве. Картина создана при участии кинокомпании «Централ Партнершип» и телеканала НТВ, при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.
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