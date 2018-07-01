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«Гофманиаду» и «Салют-7» покажут на киносмотре «В кругу семьи»

1 июля
2018 год

Новости кино >>
1 июля 2018
С 8 по 14 июля в Ярославле пройдёт XIII Международный кинофестиваль семейных и детских фильмов «В кругу семьи», сообщает пресс-служба смотра.

«Гофманиаду» и «Салют-7» покажут на киносмотре «В кругу семьи»
фото: Пресс-служба фестиваля «В кругу семьи»

В жюри смотра приглашены кинокритик китайский режиссёр Хуан Цзянь Чжун, индийский продюсер и меценат Аджай Харинат Сингх, сербский сценарист Йован Маркович, Лев Карахан и генеральный директор кинокомпании «Каро-Премьер» Алексей Рязанцев. Председателем жюри на протяжении последних трёх лет является Станислав Любшин. В фестивальную программу включено 30 фильмов для семейного и детского просмотра из 19 стран мира: приключения, комедии, мелодрамы – на тему семьи, взаимопонимания поколений и воспитания детей. Картины вместе с представителями съёмочных групп, актёрами и режиссёрами приедут в Ярославль из Германии, Нидерландов, Исландии, Ирана, Китая, Франции и других стран. Перед кинопоказами, которые пройдут в кинотеатре «Киномакс» в торгово-развлекательном центре «Аура», будет живое общение с представителями фильмов. Вход на кинопоказы бесплатный.

В основную программу вошли ленты «Потерянное отражение» Елены Жигаевой, «Нина» Юрая Лехотски (Словакия-Чехия), «Ещё» Онура Сайлака (Турция), «Онаатах» Прадипа Курбаха (Индия), «Золотая осень» Чжицзюня Ханя (Китай), «Страшная мать» Анны Урушадзе (Грузия), «Дети лета» Гудрун Рагнарсдоттир (Исландия), «Водитель» Йехонатана Индурски (Израиль-Франция), «Ава» Леа Мисиус (Франция) и «Любимчик» Густаво Пицци (Бразилия-Урагвай). Детям покажут картины «Гофманиада» Станислава Соколова, «Дед, который опаснее компьютера» Вариса Браслы (Латвия), «Невидимый мальчик 2 - второе поколение» Габриэле Сальватореса (Италия), «Шпион по соседству» Карлы фон Бенгтсон (Дания-Швеция), «Уэнди» Дагмар Сеуме (Германия), «Мой жираф» Барбары Бредеро (Нидерланды-Бельгия-Германия), «Комната 213» Эмилии Линблом (Швеция) и «Келилех и Демнех» Алирезы Таваколи Бины (Иран). Кроме того, состоятся специальные показы фильмов «Детки напрокат» Таисии Игуменцевой и «Салют-7» Клима Шипенко.

«Невидимый мальчик 2 - второе поколение»
фото: Пресс-служба фестиваля «В кругу семьи»

Торжественная Церемония открытия фестиваля состоится 8 июля в Концертно-зрелищном центре «Миллениум». Среди гостей заявлены Фёдор Добронравов, Валерий Баринов, Нонна Гришаева, Гоша Куценко, Владимир Сычёв, Владимир Вдовиченков, Елена Лядова, Клим Шипенко, Елена Захарова и Александр Самойленко.

Программа кинофестиваля будет состоять не только из кинопоказов, но также масштабной культурной и деловой программы. Специальным мероприятием заявлен показ спектакля Игоря Неведрова «Любовь в стакане воды» по произведениям Людмилы Петрушевской. Жителей Ярославля ждут социальные акции со звёздами кино в день открытия кинофестиваля: «Золотая свадьба» – поздравление семьи ветеранов ВОВ, юбиляров, выезд в семью и чаепитие с Валерием Бариновым; «Модный приговор» – мама многодетной семьи преобразится в салоне красоты, руководить созданием нового имиджа будет Елена Захарова. А с 9 по 11 июля пройдёт Научно-практическая конференция на тему «Информационное пространство и безопасность семьи», которую посетят звёзды кино, музыки и театра, занимающиеся благотворительной деятельностью.

Кинофестиваль «В кругу семьи» подарит праздник не только горожанам Ярославля, но и жителям области. Запланированы ежедневные кинопоказы и творческие встречи с любимыми актёрами в восьми городах Ярославской области: Рыбинске, Данилове, Мышкине, Углич, Тутаеве, Пошехонье, Некрасовском, Гаврило-Ямском районе. Кроме того, будут отдельные выезды кинофильмов детской программы в оздоровительные летние лагеря и санатории области.
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«Гофманиаду» и «Салют-7» покажут на киносмотре «В кругу семьи» фотографии
«Гофманиаду» и «Салют-7» покажут на киносмотре «В кругу семьи» фотографии
«Гофманиаду» и «Салют-7» покажут на киносмотре «В кругу семьи» фотографии
«Гофманиаду» и «Салют-7» покажут на киносмотре «В кругу семьи» фотографии
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