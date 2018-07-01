«Гофманиаду» и «Салют-7» покажут на киносмотре «В кругу семьи»

В жюри смотра приглашены кинокритик китайский режиссёр Хуан Цзянь Чжун, индийский продюсер и меценат Аджай Харинат Сингх, сербский сценарист Йован Маркович, Лев Карахан и генеральный директор кинокомпании «Каро-Премьер» Алексей Рязанцев. Председателем жюри на протяжении последних трёх лет является Станислав Любшин. В фестивальную программу включено 30 фильмов для семейного и детского просмотра из 19 стран мира: приключения, комедии, мелодрамы – на тему семьи, взаимопонимания поколений и воспитания детей. Картины вместе с представителями съёмочных групп, актёрами и режиссёрами приедут в Ярославль из Германии, Нидерландов, Исландии, Ирана, Китая, Франции и других стран. Перед кинопоказами, которые пройдут в кинотеатре «Киномакс» в торгово-развлекательном центре «Аура», будет живое общение с представителями фильмов. Вход на кинопоказы бесплатный.
Программа кинофестиваля будет состоять не только из кинопоказов, но также масштабной культурной и деловой программы. Специальным мероприятием заявлен показ спектакля Игоря Неведрова«Любовь в стакане воды» по произведениям Людмилы Петрушевской. Жителей Ярославля ждут социальные акции со звёздами кино в день открытия кинофестиваля: «Золотая свадьба» – поздравление семьи ветеранов ВОВ, юбиляров, выезд в семью и чаепитие с Валерием Бариновым; «Модный приговор» – мама многодетной семьи преобразится в салоне красоты, руководить созданием нового имиджа будет Елена Захарова. А с 9 по 11 июля пройдёт Научно-практическая конференция на тему «Информационное пространство и безопасность семьи», которую посетят звёзды кино, музыки и театра, занимающиеся благотворительной деятельностью.
Кинофестиваль «В кругу семьи» подарит праздник не только горожанам Ярославля, но и жителям области. Запланированы ежедневные кинопоказы и творческие встречи с любимыми актёрами в восьми городах Ярославской области: Рыбинске, Данилове, Мышкине, Углич, Тутаеве, Пошехонье, Некрасовском, Гаврило-Ямском районе. Кроме того, будут отдельные выезды кинофильмов детской программы в оздоровительные летние лагеря и санатории области.
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