Ребекка Фергюсон составит компанию Юэну Макгрегору в «Докторе Сне»

Ребекке Фергюсон
досталась главная женская роль в экранизации романа Стивена Кинга «Доктор Сон»
, представляющей собой продолжение «Сияния»
. Об этом сообщает издание Variety
.
Режиссёрское кресло фильма доверили постановщику «Игры Джеральда»
и «Окулуса» Майку Флэнегану
. Автором последней версии сценария числится Акива Голдсман
, а исполнительным продюсером выступает Тревор Мэйси
.
Адаптация расскажет про Дэнни Торренса (Юэн Макгрегор
), чьи воспоминания о детстве омрачены безумием отца, спятившего в отеле «Оверлук». В попытке избавиться от пагубного влияния тех страшных событий он поселяется в пригороде Нью-Йорка, где начинает работать ординатором в хосписе. Здесь, из-за того, что Дэнни использует свой телепатический дар для облегчения страданий смертельно больных, его вскоре прозывают Доктором Сном. Сюжет построен вокруг схватки Торренса с вампирами из группировки «Племя» за жизнь и душу девочки Абры Стоун, чьё «сияние» превосходит все мыслимые пределы.
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