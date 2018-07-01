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Джим Керри назначен главным антагонистом ежа Соника

1 июля
2018 год

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1 июля 2018
Джим Керри присоединился к Джеймсу Марсдену в киноадаптации серии игр Sonic the Hedgehog.

Согласно Deadline, актёр воплотит образ злобного доктора Айво Роботника (он же доктор Эггман), который хочет собрать все изумруды Хаоса.


«Ёж Соник» будет сочетать в себе компьютерную анимацию и живых актёров. Режиссёром назначен режиссёр-дебютант Джефф Фоулер, спродюсирует ленту Нил Х. Мориц, а авторами сценария числятся Патрик Кэйси и Джош Миллер. В качестве исполнительного продюсера адаптации выступает режиссёр «Дэдпула» Тим Миллер.

Фильм появится на больших экранах планеты 15 ноября 2019 года.
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