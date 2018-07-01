Фатиху Акину доверили постановку новой версии «Воспламеняющей взглядом»

Фатих Акин
, получивший «Золотой глобус» за ленту «На пределе»
, заменил Акиву Голдсмана
на режиссёрском посту очередной киноадаптации фантастического романа Стивена Кинга «Воспламеняющая взглядом»
производства Universal и Blumhouse. Об этом сообщает Variety
.
Сюжет первоисточника и фильма 1984 года
с Дрю Бэрримор
крутится вокруг маленькой девочки, способной испепелить всё вокруг, если её обидеть.
Сценарий к новой версии пишет Скотт Тимс
(«Ошибки прошлого»
).
Когда именно «Воспламеняющая взглядом» выйдет в прокат, пока неизвестно.
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