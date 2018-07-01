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Фатиху Акину доверили постановку новой версии «Воспламеняющей взглядом»

1 июля
2018 год

Новости кино >>
1 июля 2018
Фатих Акин, получивший «Золотой глобус» за ленту «На пределе», заменил Акиву Голдсмана на режиссёрском посту очередной киноадаптации фантастического романа Стивена Кинга «Воспламеняющая взглядом» производства Universal и Blumhouse. Об этом сообщает Variety.


Сюжет первоисточника и фильма 1984 года с Дрю Бэрримор крутится вокруг маленькой девочки, способной испепелить всё вокруг, если её обидеть.

Сценарий к новой версии пишет Скотт Тимс («Ошибки прошлого»).

Когда именно «Воспламеняющая взглядом» выйдет в прокат, пока неизвестно.
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