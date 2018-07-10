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Премьера первого индийского хоррора от Netflix состоится 24 августа

10 июля
2018 год

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10 июля 2018
Netflix выпустит на экраны свой первый индийский хоррор «Вурдалак» (Ghoul) 24 августа. Об этом сообщает издание Deadline.

В основу трехсерийной ленты, сценарий которой подготовил Патрик Грэхэм, легли арабские народные легенды. Грэхэм также занял режиссерское кресло проекта.

Премьера первого индийского хоррора от Netflix состоится 24 августа
фото: Jaap Arriens/globallookpress.com

Главную роль в картине исполнит Радхика Апте, известная по ленте «Сакральные игры».

В центре сюжета – заключённый, который прибывает на допрос на военную базу. Волей-неволей герой начитает узнавать секреты окружающих его людей.
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