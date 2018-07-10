Премьера первого индийского хоррора от Netflix состоится 24 августа

Netflix
выпустит на экраны свой первый индийский хоррор «Вурдалак
» (Ghoul) 24 августа. Об этом сообщает издание Deadline
.
В основу трехсерийной ленты, сценарий которой подготовил Патрик Грэхэм
, легли арабские народные легенды. Грэхэм также занял режиссерское кресло проекта.
фото: Jaap Arriens/globallookpress.com
Главную роль в картине исполнит Радхика Апте
, известная по ленте «Сакральные игры
».
В центре сюжета – заключённый, который прибывает на допрос на военную базу. Волей-неволей герой начитает узнавать секреты окружающих его людей.
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