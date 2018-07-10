ревью

Новости кино Премьера первого индийского хоррора от Netflix состоится 24 августа Режиссером мини-сериала «Вурдалак» выступил Патрик Грэхэм.

Ролики фильмов «Просто роман» Два взрослых и самодостаточных человека любят друг друга без штампа в паспорте.

Новости кино Билли Ди Уильямс возвращается во вселенную «Звездных войн» Актер сыграет в девятой части франшизы.

Новости кино Сами Насери прилетел на открытие фестиваля «В кругу семьи» Фильмом открытия смотра стала французская картина «В поисках Тедди».

Ролики фильмов «Никому не говори» Триллер в книге и в жизни: начинающая писательница попадает к известному автору, предыдущая ассистентка которого пропала без вести.

Новости кино Мила Сивацкая устроится в отель «Гранд» На телеканале «Супер» в новом телесезоне выйдет новый комедийный сериал про гостиничное закулисье.

Ролики фильмов «Пластмассовая королева» История Ромео и Джульетты в российской провинции.

Главная тема От «Ворониных» до «Нелюбви»: 5 фильмов и 4 сериала про современную российскую семью Мать-одиночка, отец-зэк и родители на грани развода – типы отечественных семей в отечественном же кино