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Дж.Б. Смув присоединился к команде «Человека-паука»

10 июля
2018 год

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10 июля 2018
Дж.Б. Смув, известный по ленте «Умерь свой энтузиазм», получил роль в картине «Человек-паук: Вдали от дома» (Spider-Man: Far From Home). Об этом сообщает издание Deadline.

Какая именно роль в сиквеле истории о супер-герое досталась актеру, пока не известно. В ленте также сыграют Том Холланд, Джейк Джилленхол, Зендея и Джейкоб Баталон.

Дж.Б. Смув присоединился к команде «Человека-паука»
фото: TIBRINA HOBSON VIA GETTY IMAGES

Сюжет картины держится в секрете, однако после того, как Холланд раскрыл название ленты, ряд СМИ сообщил, что ее действие впервые развернется не в Нью-Йорке.

Съемки фильма запланированы на июль этого года, а его премьера – на 5 июля 2019 года.
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Джейк ДжилленхолДж.Б. СмувТом Холланд
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Умерь свой энтузиазмЧеловек-паук: Возвращение домой

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