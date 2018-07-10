Дж.Б. Смув присоединился к команде «Человека-паука»

Дж.Б. Смув
, известный по ленте «Умерь свой энтузиазм
», получил роль в картине «Человек-паук: Вдали от дома
» (Spider-Man: Far From Home). Об этом сообщает издание Deadline
.
Какая именно роль в сиквеле истории
о супер-герое досталась актеру, пока не известно. В ленте также сыграют Том Холланд
, Джейк Джилленхол
, Зендея
и Джейкоб Баталон
.
фото: TIBRINA HOBSON VIA GETTY IMAGES
Сюжет картины держится в секрете, однако после того, как Холланд раскрыл
название ленты, ряд СМИ сообщил, что ее действие впервые развернется не в Нью-Йорке.
Съемки фильма запланированы на июль этого года, а его премьера – на 5 июля 2019 года.
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