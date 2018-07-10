Джереми Реннер станет нью-йоркским детективом

Актеру предстоит сыграть нью-йоркского детектива Твича Уильямса, в то время как роль Спауна (Эла Симмонса) досталась Джейми Фоксу. Режиссерское кресло проекта занял Тодд МакФарлэйн, он же подготовил сценарий. Продюсером ленты выступит Джейсон Блум.
фото: Eric Michael Roy
Первая киноадаптация «Спауна» вышла в 1997 году, но провалилась в прокате, собрав всего 87 миллионов долларов.
По сюжету картины во время выполнения очередного задания наемник Эл Симмонс, подставленный заказчиком, погибает страшной смертью и отправляется прямиком в ад. Тамошний властитель предлагает Элу возглавить его армию в обмен на возможность в последний раз увидеть жену. Эл соглашается и возвращается на землю, где полным ходом идет подготовка к битве между добром и злом.
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