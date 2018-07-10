Виктория Толстоганова
и Алексей Агранович
впервые сыграют вместе в картине Оксаны Карас
«Выше неба
».
В мелодраме, съемки которой стартуют в конце июля, актеры предстанут в образе супругов, которые вместе с дочерьми отправляются на отдых в пансионат. В ленте также сыграют Таисия Вилкова
и Полина Виторган
, Дарья Жовнер
и Филипп Авдеев
.
«Сценарий «Выше неба» я прочитала благодаря Алексею, который сказал: «Там твоя роль». Ему первому предложили этот сценарий. Роль мне понравилась – она действительно моя, хоть и не главная, но очень интересная
, – рассказывает Толстоганова. - Думаю, у нас может получиться напряженная, интересная история про людей, про поиск любви
».
Актриса также отметила, что ее героиня похожа на персонажа Кейт Уинслет
в ленте Вуди Аллена
«Колесо чудес
».
По сюжету картины восемнадцатилетняя Вася Тихонова приезжает с родителями на лечение в подмосковный пансионат. У девушки – врожденный порок сердца, поэтому она находится под тщательной опекой мамы. Одновременно с приездом Тихоновых в пансионате происходит убийство. Ровно за семь дней жизнь Васи в корне меняется: девушке предстоит встретить первую любовь, пойти на огромный риск в борьбе за нее и сделать страшное и вместе с тем дарующее свободу открытие.
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