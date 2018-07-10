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Виктория Толстоганова и Алексей Агранович впервые сыграют вместе

10 июля
2018 год

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10 июля 2018
Виктория Толстоганова и Алексей Агранович впервые сыграют вместе в картине Оксаны Карас «Выше неба».

В мелодраме, съемки которой стартуют в конце июля, актеры предстанут в образе супругов, которые вместе с дочерьми отправляются на отдых в пансионат. В ленте также сыграют Таисия Вилкова и Полина Виторган, Дарья Жовнер и Филипп Авдеев.

Виктория Толстоганова и Алексей Агранович впервые сыграют вместе

«Сценарий «Выше неба» я прочитала благодаря Алексею, который сказал: «Там твоя роль». Ему первому предложили этот сценарий. Роль мне понравилась – она действительно моя, хоть и не главная, но очень интересная, – рассказывает Толстоганова. - Думаю, у нас может получиться напряженная, интересная история про людей, про поиск любви».

Актриса также отметила, что ее героиня похожа на персонажа Кейт Уинслет в ленте Вуди Аллена «Колесо чудес».

По сюжету картины восемнадцатилетняя Вася Тихонова приезжает с родителями на лечение в подмосковный пансионат. У девушки – врожденный порок сердца, поэтому она находится под тщательной опекой мамы. Одновременно с приездом Тихоновых в пансионате происходит убийство. Ровно за семь дней жизнь Васи в корне меняется: девушке предстоит встретить первую любовь, пойти на огромный риск в борьбе за нее и сделать страшное и вместе с тем дарующее свободу открытие.
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персоны
Филипп АвдеевАлексей АграновичВуди АлленТаисия ВилковаПолина ВиторганДарья ЖовнерОксана КарасВиктория ТолстогановаКейт Уинслет
фильмы
Колесо чудес

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