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«Стрелка» покажет «Магазинных воришек» в рамках кинофестиваля 19-29 июля

10 июля
2018 год

Новости кино >>
10 июля 2018
С 19 по 29 июля в Москве пройдет Strelka Film Festival by OKKO, в рамках которого состоится одиннадцать премьер лент-победителей и участников международных кинофестивалей.

В программу показов попали картины «Магазинные воришки», «Поцелуй креветки», «Диамантино», «Холодная война» и «Бергман». С полной программой фестиваля, куратором которого выступает кинокритик Стас Тыркин, можно ознакомиться по ссылке.

«Стрелка» покажет «Магазинных воришек» в рамках кинофестиваля 19-29 июля

В рамках фестиваля также состоится показ ленты Наталии Мещаниновой «Сердце мира», который получил Гран-при Кинотавра и приз фестиваля за лучшую мужскую роль. Над сценарием картины в сотрудничестве с Мещаниновой работали Борис Хлебников и Степан Девонин, который и сыграл главного героя.

По сюжету картины ветеринар Егор живет на одной из тренировочных станций для охотничьих собак в российской глубинке. Он поселился в пристройке рядом с домом хозяина Николая Ивановича и берется за любую работу, лишь бы стать «своим» для его близких. Герою почему-то хочется почти невозможного — стать частью этой семьи.
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персоны
Степан ДевонинНаталия МещаниноваБорис Хлебников
фильмы
АритмияБергманМагазинные воришкиСердце мира

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