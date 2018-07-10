«Стрелка» покажет «Магазинных воришек» в рамках кинофестиваля 19-29 июля

С 19 по 29 июля в Москве пройдет Strelka Film Festival
by OKKO, в рамках которого состоится одиннадцать премьер лент-победителей и участников международных кинофестивалей.
В программу показов попали картины «Магазинные воришки
», «Поцелуй креветки
», «Диамантино
», «Холодная война
» и «Бергман»
. С полной программой фестиваля, куратором которого выступает кинокритик Стас Тыркин
, можно ознакомиться по ссылке
.
В рамках фестиваля также состоится показ ленты Наталии Мещаниновой
«Сердце мира
», который получил Гран-при Кинотавра и приз фестиваля за лучшую мужскую роль. Над сценарием картины в сотрудничестве с Мещаниновой работали Борис Хлебников
и Степан Девонин
, который и сыграл главного героя.
По сюжету картины ветеринар Егор живет на одной из тренировочных станций для охотничьих собак в российской глубинке. Он поселился в пристройке рядом с домом хозяина Николая Ивановича и берется за любую работу, лишь бы стать «своим» для его близких. Герою почему-то хочется почти невозможного — стать частью этой семьи.
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