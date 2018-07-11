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Завершились съемки «Волшебника» с Семеном Трескуновым в главной роли

11 июля
2018 год

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11 июля 2018
Михаил Морсков завершил съемки ленты о подростке с ДЦП «Волшебник», главную роль в которой исполнил Семен Трескунов.

«Это очень оптимистичный, бодрый фильм. Мы не хотели выделять тему, это не трагедия и не «чернуха». И если с нашим фильмом мы хоть немного приблизимся к тому, что зритель заплачет именно от радости, это будет большая победа», – считает режиссер.

Завершились съемки «Волшебника» с Семеном Трескуновым в главной роли

В ленте, продюсерами которой выступили Ибрагим Магомедов, Бинке Анисимов и Владимир Маслов, также сыграл Максим Суханов.

Специально для картины Морсков вместе с Артемом Федотовым придумали рок-группу «Мэджик», которая по сюжету была популярна в 90-х. При этом все песни картины целиком оригинальны и сочинены авторами. «Мы хотели показать отечественный аналог таких западных групп как Bon Jovi и Aerosmith. Нам бы очень хотелось, чтобы музыка запомнилась зрителю, хотелось слушать эти песни и после просмотра фильма», – рассказал режиссер.

Завершились съемки «Волшебника» с Семеном Трескуновым в главной роли

По сюжету ленты, создатели которой вдохновлялись французской драмой «1+1», популярный в прошлом рок-музыкант Фима влачит жалкое существование, растратив свой талант и предаваясь разгульному образу жизни. Все меняется, когда уроки на гитаре у него начинает брать мальчик Рома, страдающий ДЦП и отчаянно жаждущий завоевать сердце своей одноклассницы Маши.

Выпустить фильм в прокат планируется в 2019 году.
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персоны
Бинке АнисимовИбрагим МагомедовМихаил МорсковМаксим СухановСемён ТрескуновАртём Федотов (II)
фильмы
1+1Волшебник

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