Завершились съемки «Волшебника» с Семеном Трескуновым в главной роли

Михаил Морсков
завершил съемки ленты о подростке с ДЦП «Волшебник
», главную роль в которой исполнил Семен Трескунов
.
«Это очень оптимистичный, бодрый фильм. Мы не хотели выделять тему, это не трагедия и не «чернуха». И если с нашим фильмом мы хоть немного приблизимся к тому, что зритель заплачет именно от радости, это будет большая победа
», – считает режиссер.
В ленте, продюсерами которой выступили Ибрагим Магомедов
, Бинке Анисимов
и Владимир Маслов
, также сыграл Максим Суханов
.
Специально для картины Морсков вместе с Артемом Федотовым
придумали рок-группу «Мэджик», которая по сюжету была популярна в 90-х. При этом все песни картины целиком оригинальны и сочинены авторами. «Мы хотели показать отечественный аналог таких западных групп как Bon Jovi и Aerosmith. Нам бы очень хотелось, чтобы музыка запомнилась зрителю, хотелось слушать эти песни и после просмотра фильма
», – рассказал режиссер.
По сюжету ленты, создатели которой вдохновлялись французской драмой «1+1
», популярный в прошлом рок-музыкант Фима влачит жалкое существование, растратив свой талант и предаваясь разгульному образу жизни. Все меняется, когда уроки на гитаре у него начинает брать мальчик Рома, страдающий ДЦП и отчаянно жаждущий завоевать сердце своей одноклассницы Маши.
Выпустить фильм в прокат планируется в 2019 году.
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