Новый «Индиана Джонс» выйдет в прокат 9 июля 2021 года

Премьера пятой части истории об Индиане Джонсе
состоится 9 июля 2021 года
. Об этом сообщает издание Variety
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Над сценарием ленты, которую прежде планировалось выпустить на год раньше, работает Джон Каздан
. Режиссерское кресло проекта занял Стивен Спилберг
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Главную роль вновь исполнит Харрисон Форд
. Продюсированием проекта займутся Кэтлин Кеннеди
и Фрэнк Маршалл
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Четвертая часть истории под названием «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа
» вышла на экраны в 2008 году.
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