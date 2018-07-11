Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Новый «Индиана Джонс» выйдет в прокат 9 июля 2021 года

11 июля
2018 год

Новости кино >>
11 июля 2018
Премьера пятой части истории об Индиане Джонсе состоится 9 июля 2021 года. Об этом сообщает издание Variety.

Новый «Индиана Джонс» выйдет в прокат 9 июля 2021 года

Над сценарием ленты, которую прежде планировалось выпустить на год раньше, работает Джон Каздан. Режиссерское кресло проекта занял Стивен Спилберг.

Главную роль вновь исполнит Харрисон Форд. Продюсированием проекта займутся Кэтлин Кеннеди и Фрэнк Маршалл.

Четвертая часть истории под названием «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа» вышла на экраны в 2008 году.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Кэтлин КеннедиФрэнк МаршаллСтивен СпилбергХаррисон Форд
фильмы
Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

День рождения >>

Пётр Алейников
Мария Андреева
Анатолий Грачёв
Евгений Дворжецкий
Александр Домогаров
Екатерина Кузнецова (II)
Полина Максимова
Артём Семакин
Натали Старынкевич
Габриель Гарко
Тофер Грэйс
Ален Кюни
Шерил Лэдд
Мишель Родригес
Ана Торрент
Анна Фрил
все родившиеся 12 июля >>

Афиша кино >>

Большая афера в маленьком городе
комедия
Италия, 2016
Генезис 2.0
научно-популярный
Китай, Россия, США, Швейцария, Южная Корея, 2018
Монстры на каникулах 3: Море зовёт
комедия, семейное кино
США, 2018
Небоскреб
боевик, фильм-катастрофа
США, 2018
Озеро мёртвых: Русалка
мистика, фильм ужасов
Россия, 2018
Талли
комедия
США, 2018
Попробуй, подкати
комедия
Бельгия, Франция, 2018
Невидимка
криминальный фильм, триллер
США, 2018
Пылающий
детектив, мистика, триллер, экранизация
Южная Корея, 2018
Человек-Муравей и Оса
боевик, научная фантастика, приключения
США, 2018
Зверь
драма
Великобритания, 2017
Париж. Город Zомби
фильм ужасов, фильм-катастрофа
Франция, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью