Джулианна Мур может присоединиться к новому проекту Джо Райта

Главная роль в картине, которая будет снята в духе «Девушки в поезде» и «Исчезнувшей», досталась Эми Адамс. Сценарий экранизации готовит Трейси Леттс, а ее продюсерами выступят Скотт Рудин и Эли Буш.
Картина расскажет о детском психологе Анне Фокс, которая живет в пригороде Нью-Йорка и страдает от агорафобии. Героиня пытается заполнить пустоту внутри и вокруг алкоголем и старыми фильмами. Более того, страстью Анны стала «слежка» за образцовой семьей Расселов, которая живет по соседству. Однажды героиня становится свидетельницей жуткого преступления, которое в корне меняет ее жизнь.
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