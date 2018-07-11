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Джулианна Мур может присоединиться к новому проекту Джо Райта

11 июля
2018 год

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11 июля 2018
Джулианна Мур ведет переговоры об участии в новом проекте Джо Райта – киноадаптации романа А. Дж. Финна «Женщина в окне». Об этом сообщает издание The Hollywood reporter.

Джулианна Мур может присоединиться к новому проекту Джо Райта
фото: DAVID HEERDE/REX/SHUTTERSTOCK

Главная роль в картине, которая будет снята в духе «Девушки в поезде» и «Исчезнувшей», досталась Эми Адамс. Сценарий экранизации готовит Трейси Леттс, а ее продюсерами выступят Скотт Рудин и Эли Буш.

Картина расскажет о детском психологе Анне Фокс, которая живет в пригороде Нью-Йорка и страдает от агорафобии. Героиня пытается заполнить пустоту внутри и вокруг алкоголем и старыми фильмами. Более того, страстью Анны стала «слежка» за образцовой семьей Расселов, которая живет по соседству. Однажды героиня становится свидетельницей жуткого преступления, которое в корне меняет ее жизнь.
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Эми АдамсДжулианна МурДжо Райт
фильмы
Девушка в поездеИсчезнувшаяТёмные времена

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