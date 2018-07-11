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Оксана Фандера и Филипп Янковский пытаются найти себя в трейлере «Свидетелей»

11 июля
2018 год

Новости кино >>
11 июля 2018
В фильме Константина Фама также сыграли Ленн Кудрявицки, Владимир Кошевой, Михаил Горевой, Анна Чурина и Маруся Зыкова.

«Снимать в кино музыкантов – это невероятно трудно. И, конечно же, для нас стало огромным везением, что в лице Ленна Кудрявицки мы нашли не только профессионального и талантливого скрипача, но и тонкого актера», – поделился режиссер.



Для создания ленты впервые в истории были разрешены съемки на территории музейного комплекса «Освенцим», а международная съемочная группа получила допуск к Стене Плача в Иерусалиме. «Свидетели» выйдут на экраны 26 июля.

По сюжету картины уникальная скрипка, предназначенная в подарок еврейскому мальчику, попадает в эпицентр трагических событий, становясь их невольным свидетелем. Главный герой ленты до середины жизни был полностью уверен, что знает всё о своей семье, пока не получил полное драматизма и эмоций письмо из прошлого. Тот, кто был таким близким и родным, оказывается совсем другим человеком. Как теперь жить с этой болью? Как найти себя и вернуться к истокам? Герою предстоит отыскать ответы на эти вопросы и обрести любовь…
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Михаил ГоревойМаруся ЗыковаВладимир КошевойКонстантин ФамАнна Чурина
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