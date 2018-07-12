Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Салют-7», «Дуэлянт» и «Блокбастер» доберутся до Пекина и Уханя

12 июля
2018 год

Новости кино >>
12 июля 2018
С 13 по 28 июля в городах Пекин и Ухань в рамках международного культурного сотрудничества в области кино между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой пройдёт «Фестиваль российского кино в Китае – 2018», сообщает пресс-служба смотра.

В фестивальную программу показов вошли такие современные российские картины, как «Салют-7» Клима Шипенко, «Большой» Валерия Тодоровского, «Дуэлянт» Алексея Мизгирёва, «Карп отмороженный» Владимира Котта, «Блокбастер» Романа Волобуева, «Ночные стражи» Эмилиса Веливиса и «Танцы насмерть» Андрея Волгина.

«Салют-7», «Дуэлянт» и «Блокбастер» доберутся до Пекина и Уханя
фото: Пресс-служба фестиваля

В фестивале примет участие делегация российских кинематографистов, включая актрису «Дуэлянта» Юлию Хлынину, композитора ленты «Салют-7» Ивана Бурляева, сценариста «Карпа отмороженного» Андрея Таратухина, композитора фильмов «Салют-7» и «Ночные стражи» Дмитрия Носкова, кастинг-директора «Карпа отмороженного» Елену Грановскую и арт-директора фестиваля Юлию Брагину.

Церемония открытия фестиваля состоится 13 июля в пекинском China Film Archive. Показы фильмов в Пекине пройдут до 28 июля. В городе Ухань смотр откроется 15 июля в Wuhan Palace cinema и продлится до 21 июля. Фильмы программы будут демонстрироваться на русском языке с китайскими субтитрами.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Поиск по меткам
Российские фильмы
персоны
Иван БурляевЭмилис ВеливисАндрей ВолгинРоман ВолобуевВладимир КоттАлексей МизгиревДмитрий НосковАндрей ТаратухинВалерий ТодоровскийЮлия ХлынинаКлим Шипенко
фильмы
БлокбастерБольшойДуэлянтКарп отмороженныйНочные стражиСалют-7Танцы насмерть

фотографии >>
«Салют-7», «Дуэлянт» и «Блокбастер» доберутся до Пекина и Уханя фотографии
«Дуэлянт»
«Блокбастер»
«Салют-7»
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

День рождения >>

Пётр Алейников
Мария Андреева
Анатолий Грачёв
Евгений Дворжецкий
Александр Домогаров
Екатерина Кузнецова (II)
Полина Максимова
Артём Семакин
Натали Старынкевич
Габриель Гарко
Тофер Грэйс
Ален Кюни
Шерил Лэдд
Мишель Родригес
Ана Торрент
Анна Фрил
все родившиеся 12 июля >>

Афиша кино >>

Большая афера в маленьком городе
комедия
Италия, 2016
Генезис 2.0
научно-популярный
Китай, Россия, США, Швейцария, Южная Корея, 2018
Монстры на каникулах 3: Море зовёт
комедия, семейное кино
США, 2018
Небоскреб
боевик, фильм-катастрофа
США, 2018
Озеро мёртвых: Русалка
мистика, фильм ужасов
Россия, 2018
Талли
комедия
США, 2018
Попробуй, подкати
комедия
Бельгия, Франция, 2018
Невидимка
криминальный фильм, триллер
США, 2018
Пылающий
детектив, мистика, триллер, экранизация
Южная Корея, 2018
Человек-Муравей и Оса
боевик, научная фантастика, приключения
США, 2018
Зверь
драма
Великобритания, 2017
Париж. Город Zомби
фильм ужасов, фильм-катастрофа
Франция, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью