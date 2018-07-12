«Салют-7», «Дуэлянт» и «Блокбастер» доберутся до Пекина и Уханя

С 13 по 28 июля в городах Пекин и Ухань в рамках международного культурного сотрудничества в области кино между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой пройдёт «Фестиваль российского кино в Китае – 2018», сообщает пресс-служба смотра.
Церемония открытия фестиваля состоится 13 июля в пекинском China Film Archive. Показы фильмов в Пекине пройдут до 28 июля. В городе Ухань смотр откроется 15 июля в Wuhan Palace cinema и продлится до 21 июля. Фильмы программы будут демонстрироваться на русском языке с китайскими субтитрами.
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