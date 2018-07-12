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Олег Штефанко вернулся в тайгу

12 июля
2018 год

Новости кино >>
12 июля 2018
16 июля на НТВ выйдет продолжение четвёртого сезона детективного сериала «Лесник. Своя земля» с Олегом Штефанко в главной роли. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

По сюжету бывший спецназовец Леонид Зубов (Штефанко) работает в тайге лесником. За несколько лет ему удалось собрать свою команду: вместе с охотником Глебом Сивым (Алексей Булдаков) и старшим следователем прокуратуры Виктором Дроновым (Александр Цуркан) он успешно борется с незаконным предпринимательством, пресекает попытки браконьерства на своей территории, а также помогает жителям уже родной деревни Ольховки. В новых сериях Зубову предстоит встреча с давним врагом – Александром Астаповским, который приезжает в тайгу наладить прибыльный бизнес. Между ними разгорается война за лесной массив, который для одного – «своя земля», а для другого – очередной ресурс для прибыльного бизнеса. И перед Зубовым встаёт задача показать, кто в лесу настоящий хозяин.

Олег Штефанко вернулся в тайгу
фото: Пресс-служба телеканала НТВ

«Четвёртый сезон "Лесника", по-моему, самый сильный и интересный. Начиная с того, что он снят технически качественнее (камеры, аппаратура, "картинка" на экране), снят как настоящее кино. Много новых, интересных героев, есть захватывающие истории, не выдуманные, а настоящие. Когда читал сценарий, не верил, что такое бывает в жизни, а оказывается бывает: все истории взяты из полицейских архивов. Очень много хороших сильных историй, не оставивших нас равнодушными даже во время съёмок, когда одно и то же приходилось снимать и два, и пять, и семь раз», – рассказал Олег Штефанко.

В сериале также заняты Анна Большова, Нина Гогаева, Александр Тютин, Михаил Васьков, Владимир Тимофеев, Михаил Солодко, Николай Сморчков, Григорий Сиятвинда, Наталия Санько и другие актёры.
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